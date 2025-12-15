Galatasaray Başakşehir maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacaklar

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu maçları bu hafta başlıyor. A Grubu karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 18 Aralık 2025 Perşembe günü düzenlenecek olan karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Başakşehir maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nın A Grubu 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir maç biletlerinin 16 Aralık 2025 Salı günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp genel olarak Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynayacağı karşılaşmaların biletlerini 2-3 gün önceden satışa çıkarıyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL, FİYATI?

Galatasaray - Başakşehir maçının henüz bilet satış duyurusu yapılmadığı için fiyatları belli olmadı. 16 Aralık 2025 Salı günü yapılacağı tahmin edilen bilet satış duyurusuyla birlikte Galatasaray - Başakşehir maçının biletlerinin fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

Galatasaray'ın en son Süper Lig kapsamında oynadığı Samsunspor maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu: