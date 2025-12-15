Menü Kapat
10°
Galatasaray Başakşehir maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacaklar

Galatasaray - Başakşehir maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Karşılaşma Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçları kapsamında 18 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Başakşehir maç biletleri ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor.

'nda A Grubu maçları bu hafta başlıyor. A Grubu karşılaşmaları kapsamında , ile karşı karşıya gelecek. 18 Aralık 2025 Perşembe günü düzenlenecek olan karşılaşma 'ta oynanacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Başakşehir maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nın A Grubu 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir maç biletlerinin 16 Aralık 2025 Salı günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp genel olarak Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynayacağı karşılaşmaların biletlerini 2-3 gün önceden satışa çıkarıyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL, FİYATI?

Galatasaray - Başakşehir maçının henüz bilet satış duyurusu yapılmadığı için fiyatları belli olmadı. 16 Aralık 2025 Salı günü yapılacağı tahmin edilen bilet satış duyurusuyla birlikte Galatasaray - Başakşehir maçının biletlerinin fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

Galatasaray'ın en son Süper Lig kapsamında oynadığı Samsunspor maçının şöyle olmuştu:

  • Premium: 27.500 TL
  • Delux: 25.000 TL
  • Lux: 22.500 TL
  • Classic: 20.000 TL
  • Kategori 1: 15.000 TL
  • Kategori 2: 13.500 TL
  • Kategori 3: 12.500 TL
  • Kategori 4: 11.500 TL
  • Kategori 5: 10.000 TL
  • Kategori 6: 8.500 TL
  • Kategori 7: 7.500 TL
  • Kategori 8: 5.000 TL
  • Kategori 9: 4.000 TL
  • Kategori 10: 1.750 TL
  • Kategori 11: 1.500 TL
  • Misafir: 1.500 TL
