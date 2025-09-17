Sokak ortasında üzerine benzin döktü, gözlerinden oluyordu! O anlar kamerada

Antalya'da dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen cadde üzerinde bir gencin elinde benzin bidonu bulunduğu ve çevredekilere kendini yakacağını söylediği ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler isminin Oğuzcan K. (26) olduğu öğrenilen genci eyleminden vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. İşten çıkartıldığını belirten genç, elindeki bidonda bulunan benzini başından aşağı dökmeye başladı. Bir süre sonra ise Oğuzcan K.'nın gözlerine döktüğü yanıcı madde kaçtı. Acı içinde kıvranan ve gözlerini ovuşturmaya başlayan gencin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Oluşabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekleyen itfaiye erleri benzin nedeniyle gözleri ve vücudu yanan gence hortumla su tuttu. Uzun süre yüzü ve gözlerini yıkayan Oğuzcan K. kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.