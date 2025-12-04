Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Bakırköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 4 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün İstanbul'un Bakırköy ilçesinin 6 mahallesinde 10 saat su kesintisi yapılacak. Vatandaşlar tarafından Bakırköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. İSKİ, 4 Aralık İstanbul su kesintileriyle ilgili açıklama yaptı.

04.12.2025
04.12.2025
Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından yapılan açıklamaya göre bugün 'ün Osmaniye Mahallesi'ndeki ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması yapılıyor.

Ana isale hatlarında yapılan çalışmalar nedeniyle Bakırköy ilçesinin 6 mahallesinde bugün sabah saatlerinden itibaren yaşanıyor.

Vatandaşlar tarafından Bakırköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor.

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 4 ARALIK?

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Bakırköy'ün Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerinde sabah saat 10.00'dan beri su kesintisi yaşanıyor. Ana isale hattındaki çalışma nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 20.00'de sona erecek ve bölgeye tekrardan su verilecek.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 ARALIK

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre , Esenyurt, Kadıköy, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde de bugün su kesintisi yaşanıyor.

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintilerinin sona ereceği saatler şöyle:

Arnavutköy su kesintisi

Arnavutköy ilçesinin Deliklikaya, Hadımköy, Hastane, Yassıören ve Ömerli mahallelerini etkileyen 100 mm çaplı şebeke hattı arızası meydana geldi. Saat 16.00 itibarıyla bölgeye tekrardan su verilmesi planlanıyor.

Esenyurt su kesintisi

Bugün saat 10.56 sıralarından beri Esenyurt'un Akşemsettin Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle yaşanan su kesintisinin saat 14.00'de sona ermesi bekleniyor.

Kadıköy su kesintisi

Kadıköy ilçesinin Feneryolu Mahallesi'nde arıza kaynaklı su kesintisi meydana geldi. Yaşanan arızanın saat 15.00'te giderilmesi ve bölgeye tekrardan suların verilmesi planlanıyor.

Çatalca su kesintisi

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Çatalca ilçesinin Nakkaş Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor. Kesintinin saat 16.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

Üsküdar su kesintisi

Üsküdar'ın Murat Reis Mahallesi'nde su kesintisi meydana geldi. Sabah saat 10.06 sıralarında başlayan kesintinin saat 13.00'te sona ermesi bekleniyor.

