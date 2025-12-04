Mandalar Bitlis'te kaplıca keyfinde! 40 derecelik banyonun dron görüntüleri

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcasına temizlenmeye götürülen mandaların kaplıca keyfi havadan dronla görüntülendi.



Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde, kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen manda temizliği yine ilgi çekici görüntülere sahne oldu. Temizlenmeleri için kaplıcaya götürülen mandaların sıcak sulardaki keyfi, akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Veysel Akşahin tarafından dronla görüntülendi.

Yaklaşık 40 derece sıcaklıktaki kaplıca suyu, özellikle kış aylarında vatandaşlar tarafından hayvanların bakımında doğal bir temizlik yöntemi olarak kullanılıyor.