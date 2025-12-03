Özel gereksinimli bireyler bir günlüğüne kafe işletti! 'Empati kafe' kamerada

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Iğdır Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) tarafından anlamlı bir farkındalık programı düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Iğdır Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) öğretmenleri, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir kafede mutfağa girerek çay, pasta, börek, gözleme, çiğ köfte ve çeşitli ürünlerin hazırlığını yaptı. Özel gereksinimli öğrenciler ise hazırlanan yiyecek ve içecekleri müşterilere servis ederek kafede aktif olarak görev aldı. Özel gereksinimli bireylere fırsat sunulduğunda günlük yaşamın her alanında başarılı olabileceklerini ortaya koymayı amaçlayan proje, vatandaşların yoğun ilgisini ve takdirini topladı. Kazanılan meblağ ise özel gereksinimli çocukların giderleri için harcanacak.