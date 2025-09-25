Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Qualcomm ve Google'dan iş birliği: Android bilgisayarlar geliyor

Qualcomm ve Google, Android ekosistemini PC'lere taşıyan yeni bir projeyi duyurdu. Önümüzdeki yıl itibarıyla Android işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayarlar piyasaya sunulacak.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 14:18

Qualcomm ve Google iş birliği ile ekosistemi dizüstü bilgisayarlara geliyor. Maui'de gerçekleştirilen Snapdragon Summit 2025 etkinliği kapsamında, Qualcomm CEO'su Cristiano R. Amon, açılış konuşmasında yaptığı açıklamayla bu gelişmeyi duyurdu.

Amon, 'ın Cihazlar ve Servislerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh'u sahneye davet ederek, ve Google arasındaki uzun süreli iş birliğinin altını çizdi. Sahneye getirilen hâlâ çalışan ilk Android telefon ile birlikte yeni projeden ipuçları verildi.

Qualcomm ve Google'dan iş birliği: Android bilgisayarlar geliyor

ANDROID BİLGİSAYARLAR NASIL OLACAK?

Tweak Town'un haberine göre, Android ekosistemi ve Gemini ile güçlendirilmiş, Snapdragon'un yeni nesil çiplerini kullanan bir bilgisayar serisi üzerinde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Duyurulan cihazlar, Chromebook'lardan farklı olarak tam donanımlı PC deneyimi sunacak. Android ekosisteminin sunduğu uygulama ve servis çeşitliliği ile YZ destekli özellikler bilgisayarlara entegre edilecek. Qualcomm PC pazarında deneyime sahip. Microsoft ile ortak geliştirilen Copilot+ PC'ler, Windows on Arm tabanlı yapay zeka destekli cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Qualcomm ve Google'dan iş birliği: Android bilgisayarlar geliyor

Yeni Android tabanlı cihazların uzun pil ömrü sunan dizüstü bilgisayarlar olacağı ve yapay zeka modellerini lokalde çalıştırabilecek işlem gücüne sahip olacağı öngörülüyor. Henüz geliştirme aşamasında olduğundan cihazlarla ilgili detaylı teknik bilgiler paylaşılmadı.

Cristiano R. Amon sahnede yeni Android PC'leri en kısa sürede denemek için sabırsızlandığını ifade etti.

Google Haritalar'da Türkiye için yeni dönem: Uydu görüntüleri artık net
Yüzde 43 kazandırdı! Altın gelecek yıl bu rakamı görecek
ETİKETLER
#google
#android
#yazılım
#qualcomm
#snapdragon 8 gen 3
#aı
#Dizüstü Bilgisayar
#Teknoloji
