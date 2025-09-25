Qualcomm ve Google'dan iş birliği: Android bilgisayarlar geliyor

Qualcomm ve Google iş birliği ile Android ekosistemi dizüstü bilgisayarlara geliyor. Maui'de gerçekleştirilen Snapdragon Summit 2025 etkinliği kapsamında, Qualcomm CEO'su Cristiano R. Amon, açılış konuşmasında yaptığı açıklamayla bu gelişmeyi duyurdu.

Amon, Google'ın Cihazlar ve Servislerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh'u sahneye davet ederek, Qualcomm ve Google arasındaki uzun süreli iş birliğinin altını çizdi. Sahneye getirilen hâlâ çalışan ilk Android telefon ile birlikte yeni projeden ipuçları verildi.

ANDROID BİLGİSAYARLAR NASIL OLACAK?

Tweak Town'un haberine göre, Android ekosistemi ve Gemini AI ile güçlendirilmiş, Snapdragon'un yeni nesil çiplerini kullanan bir bilgisayar serisi üzerinde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Duyurulan cihazlar, Chromebook'lardan farklı olarak tam donanımlı PC deneyimi sunacak. Android ekosisteminin sunduğu uygulama ve servis çeşitliliği ile YZ destekli özellikler bilgisayarlara entegre edilecek. Qualcomm PC pazarında deneyime sahip. Microsoft ile ortak geliştirilen Copilot+ PC'ler, Windows on Arm tabanlı yapay zeka destekli cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Android tabanlı cihazların uzun pil ömrü sunan dizüstü bilgisayarlar olacağı ve yapay zeka modellerini lokalde çalıştırabilecek işlem gücüne sahip olacağı öngörülüyor. Henüz geliştirme aşamasında olduğundan cihazlarla ilgili detaylı teknik bilgiler paylaşılmadı.

Cristiano R. Amon sahnede yeni Android PC'leri en kısa sürede denemek için sabırsızlandığını ifade etti.