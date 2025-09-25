Google Haritalar'da Türkiye için yeni dönem: Uydu görüntüleri artık net

Google Haritalar uygulamasında Türkiye haritasının uydu görünümünün bulanık gösterilmesi yıllardır kullanıcıların en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyordu. Haritayı detaylı şekilde incelemek isteyenler, net uydu görüntülerine ulaşabilmek için çözümü uygulama ayarlarında ülke ya da dili değiştirerek buluyordu.

GOOGLE HARİTALAR'DA GÖRÜNTÜLER ARTIK NET

Türkiye seçildiğinde harita otomatik olarak varsayılan moda dönüyor ve detaylar kayboluyordu. Uzun süredir tartışma konusu olan bu durum sona erdi.

Donanım Haber'e göre Google aldığı kararla Türkiye'deki kullanıcıların harita deneyimini önemli ölçüde değiştirdi. Artık Haritalar uygulamasında uydu görünümü yüksek çözünürlükte görüntülenebiliyor. Askeri tesisler ve MKE gibi kritik noktalarda ise bulanıklık devam ediyor.

Değişiklik an itibarıyla Türkiye'deki kullanıcılar için geçerli oldu.