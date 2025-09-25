Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google Haritalar'da Türkiye için yeni dönem: Uydu görüntüleri artık net

Google Haritalar platformunda Türkiye için uydu görüntülerindeki bulanıklık kaldırıldı. Artık kullanıcılar haritaları yüksek çözünürlüklü inceleyebilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 12:19

Google Haritalar uygulamasında haritasının uydu görünümünün bulanık gösterilmesi yıllardır kullanıcıların en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyordu. Haritayı detaylı şekilde incelemek isteyenler, net uydu görüntülerine ulaşabilmek için çözümü uygulama ayarlarında ülke ya da dili değiştirerek buluyordu.

GOOGLE HARİTALAR'DA GÖRÜNTÜLER ARTIK NET

Türkiye seçildiğinde harita otomatik olarak varsayılan moda dönüyor ve detaylar kayboluyordu. Uzun süredir tartışma konusu olan bu durum sona erdi.

Google Haritalar'da Türkiye için yeni dönem: Uydu görüntüleri artık net

Donanım Haber'e göre Google aldığı kararla Türkiye'deki kullanıcıların harita deneyimini önemli ölçüde değiştirdi. Artık Haritalar uygulamasında uydu görünümü yüksek çözünürlükte görüntülenebiliyor. Askeri tesisler ve MKE gibi kritik noktalarda ise bulanıklık devam ediyor.

Değişiklik an itibarıyla Türkiye'deki kullanıcılar için geçerli oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zekânın en büyük engeli: Para
Çin teknoloji hisselerinde tarihi ralli
ETİKETLER
#Türkiye
#google haritalar
#Uydu Görüntüsü
#Bulanıklık
#Net Görüntü
#Yüksek Çözünürlük
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.