Çin teknoloji hisselerinde tarihi ralli

Çin teknoloji hisseleri, yapay zekâya yönelik artan yatırımcı ilgisiyle perşembe günü bir kez daha ivme kazandı. Hong Kong’da işlem gören şirketleri takip eden Hang Seng Teknoloji Endeksi, çip üreticisi Hua Hong Semiconductor ve yapay zekâ hamleleriyle öne çıkan JD.com’un katkısıyla gün içinde %2’ye kadar değer kazandı. Böylece endeks, sekiz haftadır süren yükselişini devam ettirerek kuruluşundan bu yana en uzun rallisine imza attı.

YAPAY ZEKÂ RÜZGÂRI

Çinli teknoloji şirketlerindeki bu hareketlilik, son dönemde dünya çapında ses getiren DeepSeek adlı girişimin buluşlarıyla da destekleniyor. Ortaya çıkan inovasyon dalgası, geçen yıl sıkı düzenlemeler ve yavaşlayan ekonomi nedeniyle baskı altında kalan sektörün güçlü bir toparlanma sürecine girdiğini gösteriyor.

DEVLET DESTEĞİ VE DEV ORTAKLIKLAR

Hükümetin teknolojiye vereceği yeni teşvikler, Alibaba’nın yapay zekâ yatırımlarını artırması ve şirketin Nvidia ile yaptığı iş birliği, yatırımcılara güven aşılayan gelişmeler arasında. Bu olumlu haberlerle birlikte Hang Seng Teknoloji Endeksi’nin yılbaşından bu yana getirisi %44’ü buldu.

“ENDİŞELER BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI”

Union Bancaire Privee Genel Müdürü Vey-Sern Ling, yapay zekâya yönelik iyimserliğin Alibaba’nın açıkladığı yeni yatırımlarla daha da güçlendiğini vurguladı. Ling’e göre, özellikle devletin sektöre yaklaşımı ve gıda teslimatı gibi alanlarda rekabet baskısının hafiflemesiyle teknoloji hisselerine dair endişeler artık büyük ölçüde geride kaldı.