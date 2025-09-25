Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Çin teknoloji hisselerinde tarihi ralli

Yapay zekâ yatırımları ve devlet desteği, Çinli teknoloji devlerini yeniden zirveye taşıdı. Hang Seng Teknoloji Endeksi yılbaşından bu yana %44 yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 11:34

Çin teknoloji hisseleri, yapay zekâya yönelik artan yatırımcı ilgisiyle perşembe günü bir kez daha ivme kazandı. Hong Kong’da işlem gören şirketleri takip eden Hang Seng Teknoloji Endeksi, çip üreticisi Hua Hong Semiconductor ve yapay zekâ hamleleriyle öne çıkan JD.com’un katkısıyla gün içinde %2’ye kadar değer kazandı. Böylece endeks, sekiz haftadır süren yükselişini devam ettirerek kuruluşundan bu yana en uzun rallisine imza attı.

YAPAY ZEKÂ RÜZGÂRI

Çinli teknoloji şirketlerindeki bu hareketlilik, son dönemde dünya çapında ses getiren DeepSeek adlı girişimin buluşlarıyla da destekleniyor. Ortaya çıkan inovasyon dalgası, geçen yıl sıkı düzenlemeler ve yavaşlayan ekonomi nedeniyle baskı altında kalan sektörün güçlü bir toparlanma sürecine girdiğini gösteriyor.

DEVLET DESTEĞİ VE DEV ORTAKLIKLAR

Hükümetin teknolojiye vereceği yeni teşvikler, Alibaba’nın yapay zekâ yatırımlarını artırması ve şirketin Nvidia ile yaptığı iş birliği, yatırımcılara güven aşılayan gelişmeler arasında. Bu olumlu haberlerle birlikte Hang Seng Teknoloji Endeksi’nin yılbaşından bu yana getirisi %44’ü buldu.

“ENDİŞELER BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI”

Union Bancaire Privee Genel Müdürü Vey-Sern Ling, yapay zekâya yönelik iyimserliğin Alibaba’nın açıkladığı yeni yatırımlarla daha da güçlendiğini vurguladı. Ling’e göre, özellikle devletin sektöre yaklaşımı ve gıda teslimatı gibi alanlarda rekabet baskısının hafiflemesiyle teknoloji hisselerine dair endişeler artık büyük ölçüde geride kaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüzde 43 kazandırdı! Altın gelecek yıl bu rakamı görecek
Sizi böyle aldatılıyorlar: Esnaftan vatandaşa kritik çağrı
ETİKETLER
#yapay zeka
#nvıdıa
#Çin Teknolojisi
#Hua Hong Semiconductor
#Jd.com
#Hang Seng Teknoloji Endeksi
#Deepseek
#Alibaba
#Çin Teknolojisi
#Hang Seng Teknoloji Endeksi
#Alibaba
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.