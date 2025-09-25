Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yüzde 43 kazandırdı! Altın gelecek yıl bu rakamı görecek

Dünyadaki siyasi gerilimler, merkez bankalarının altın toplaması ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler güvenli liman olan altının rekordan rekora koşmasına neden oldu. Uzmanlar ons altının bu yıl yatırımcısına yüzde 40'ın üzerinde kazandırırken, 1979'dan sonraki en yüksek yıllık artışa doğru ilerlediğini söylüyor. Peki önümüzdeki yıl altın fiyatları nereye kadar çıkacak? Ons altın, gram altın ne kadar rekor kıracak? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 11:30

, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın rezervine odaklanması ve 'in gibi nedenlerle yatırımcı risk almaktan korkuyor ve arayışına giriyor tüm bu dış etkenlerle rekor seviyeleri gördü. Uzmanlar altın fiyatlarının daha da yükseleceği konusunda uyarıyor.

Yüzde 43 kazandırdı! Altın gelecek yıl bu rakamı görecek

Yıla 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, bu gelişmelerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Aylık bazda bakıldığında, ons altın fiyatı ocakta yüzde 6,67, şubatta yüzde 2,17, martta yüzde 9,26, nisanda yüzde 5,26, mayısta yüzde 0,03, haziranda yüzde 0,41 arttı. Altının onsu, temmuz ayında yüzde 0,39 değer kaybetti, ağustosta yüzde 4,8 değer kazandı. Ons fiyatı eylül ayında ise bugün itibarıyla yüzde 8,54 yükseldi.

Yüzde 43 kazandırdı! Altın gelecek yıl bu rakamı görecek

Yılın başından bu yana rekor seviyesini 3 bin 791 dolara çıkaran altının onsu, bu dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 43 kazandırdı. Ons altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor. Altının onsu 1979 yılında yatırımcısına yüzde 126,5 kazandırmıştı.

Yüzde 43 kazandırdı! Altın gelecek yıl bu rakamı görecek

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin artması, Bankanın bağımsızlığına ilişkin endişeler ve borç sürdürülebilirliği endişeleri, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasını desteklemiş görünüyor." dedi.

Yüzde 43 kazandırdı! Altın gelecek yıl bu rakamı görecek

Hussain, büyük merkez bankalarının alımları ve Çin'deki güçlü yatırımcı talebi gibi bazı destekleyici unsurların altındaki yükseliş trendi için temel itici güç olmaya devam ettiğini belirtti. Bu nedenle altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin süreceği öngörüsünde bulunan Hussain, altının ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonların beklediği haber: 5 yıl erken emeklilik geliyor
Sizi böyle aldatılıyorlar: Esnaftan vatandaşa kritik çağrı
ETİKETLER
#fed
#altın fiyatları
#faiz kararı
#yatırım
#merkez bankaları
#küresel ekonomi
#jeopolitik riskler
#Güvenli Liman
#Jeopolitik Riski
#Yüksek Faiz
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.