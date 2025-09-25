Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Milyonların beklediği haber: 5 yıl erken emeklilik geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı Bağ-Kur'lular için erken emeklilik düzenlemesi 2026’nın ilk çeyreğinde Meclis’e geliyor. Yeni yasa ile Bağ-Kur’luların emeklilik için gerekli prim şartı 9 bin günden 7200 güne düşürülecek. Peki bu değişiklikten kimler nasıl yararlanacak? Faruk Erdem tüm merak edilen soruları cevapladı...

25.09.2025
saat ikonu 10:09
25.09.2025
saat ikonu 10:09

Çalışma ve Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu gibi kapsamında sigortalı olan için getirilecek 2026 yılının ilk çeyreğinde TBMM gündeminde olacak. Milyonlarca Bağ-Kur'lunun merakla beklediği yasasının yakında Meclis'e geleceğini belirten Gazeteci Faruk Erdem, erken emeklilik konusu hakkında tüm merak edilen soruları cevaplandırdı.

Milyonların beklediği haber: 5 yıl erken emeklilik geliyor

EMEKLİLİK İÇİN HANGİ PRİM ŞARTLARI GEREKİYOR?

Eski adı SSK olan 4A kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi için prim şartı 5000 ile 5.975 gün arasında değişirken bu tarihten sonra 7 bin güne 2008'den sonra ise kadın erkek tüm çalışanlarda 7200 güne çıkıyor.

Milyonların beklediği haber: 5 yıl erken emeklilik geliyor

Emekli Sandığı'nda ise kadınlar 7200 gün (20 yıl) erkekler ise 9 bin gün (25 yıl) prim ödüyor. Bağ-Kurlular için ise prim şartları 8 Eylül 1999 öncesinde kadınlarda 7200 gün erkeklerde 9 bin gün, sonrasında ise hem kadın hem erkeklerde 9 bin gün (25 yıl) olarak uygulanıyor.

YENİ DÜZENLEMEDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen, bakkal, kasap, terzi, berber gibi 10 kişi ve altında işçi çalıştıran küçük esnafın yararlanacağı şeklinde açıklanmıştı. Bunlara çiftçi Bağ-Kur'u olanlar da katılacak. Ancak kapsam düzenleme hazırlanırken genişlerse tüm Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı sigorta ödeyen eve kadınları da yararlanabilecek.

Milyonların beklediği haber: 5 yıl erken emeklilik geliyor

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK YOLU AÇILACAK

Yeni düzenleme ile Bağ- Kurluların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece Bağ-Kur'lu esnaf 25 yıl değil 20 yıl prim ödeyecek, 5 yıl erken emeklilik yolu açılacak. Esnaf erken emekliliğin yanında 1800 günlük prim yükünden de kurtulmuş olacak.

Milyonların beklediği haber: 5 yıl erken emeklilik geliyor

YAŞ ŞARTI UYGULANACAK MI?

8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlarda emeklilik için sadece prim değil yaş şartı da aranacak. 9 bin gün yerine 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek. Ancak primi dolsa da yaşı beklemesi gerekecek. EYT kapsamında olanlar yaş olmadan emekli olabilecek.

Milyonların beklediği haber: 5 yıl erken emeklilik geliyor

İHYA İLE PRİMLER TAMAMLANABİLECEK Mİ?

Daha önce Bağ-Kur'lu olarak çalışmış ancak borcunu ödemediği için primleri dondurulmuş ve borcu silinmiş olanlar eğer eksik günleri varsa ihya yolu ile bu dondurulan primleri satın alabilecek.

Milyonların beklediği haber: 5 yıl erken emeklilik geliyor

SADECE BAĞ-KUR'LULARI MI KAPSAYACAK?

Değişik kurumlarda (SSK; Emekli Sandığı) çalışması olanlar Bağ-Kur'lu olmuşlarsa yasa kapsamına girecekler. Üç kurumdan ayrı ayrı çalışması olanlar için hangi kurumdan emekli olacağı son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılarak belirleniyor. Farklı kurumlarda çalışması olanlar için geçerli son 7 yıldaki 3.5 yıl çalışılan kurum kuralında bir değişiklik olmayacak.

