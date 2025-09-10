Menü Kapat
26°
Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Erkeklerde çok sessiz ilerliyor, belirti vermiyor! 'Bu hastalık için yılda bir kez ürolojiye gidin'

Uzmanlar erkeklerde son dönemlerde artan gizli ve sessiz ilerleyen hastalığa dikkat çekti. Üroloji uzmanları erkeklerin yılda bir kez muayene olması gerektiğini söyledi. Özellikle 40 yaş üstü erkeklerde hastalık sessizce ilerliyor. İşte detaylar...

Erkeklerde çok sessiz ilerliyor, belirti vermiyor! 'Bu hastalık için yılda bir kez ürolojiye gidin'
Erkeklerde hiçbir belirti vermeyen sessiz ilerleyen hastalıklar son dönemlerde artış gösterdi. Özellikle 40 yaş sonrası erkeklerde risk faktörü olarak öne çıkan çok sessiz ilerliyor.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Güven Tidim, "Prostat kanseri erken evrelerinde genellikle belirti vermez. Bu durum, hastalığın sinsi bir şekilde ilerlemesine ve teşhisin gecikmesine neden olabilir. Bazı durumlarda, sık idrara çıkma (özellikle gece), idrar yaparken zorlanma veya ağrı, idrarda kan görülmesi, idrar akışında zayıflama veya kesilme gibi belirtiler gözlenebilir. Bel, kalça veya uylukta sürekli ağrı da bu belirtiler arasında yer alabilir. Bu belirtiler yalnızca prostat kanserine özgü olmayabilir; iyi huylu prostat büyümesi (BPH) veya enfeksiyonlar da benzer şikâyetlere yol açabilir. Ayırıcı tanının yapılabilmesi için mutlaka bir üroloğa başvurulmalıdır" dedi.

Erkeklerde çok sessiz ilerliyor, belirti vermiyor! 'Bu hastalık için yılda bir kez ürolojiye gidin'

YILDA BİR KEZ ÜROLOJİ MUAYENESİ ŞART

Her erkeğin 40 yaşından itibaren yılda en az bir kez ürolojik muayeneden geçmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Güven Tidim, "Özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü olan bireyler için bu kontroller daha büyük bir önem taşır. Erken teşhisin avantajları arasında tedavi başarı oranının yüksek olması, daha az agresif tedavi yöntemleriyle sonuç alınabilmesi, yaşam kalitesinin korunması ve hastalığın yayılmadan önce kontrol altına alınabilmesi yer alır" şeklinde konuştu.

"PROSTAT KANSERİ TEHLİKESİNE KARŞI BU TESTLERİ YAPTIRIN"

Ürolojik kontrollerde yapılan bazı testlerin, prostat kanserinin erken teşhisinde önemli rol oynadığını vurgulayan Op. Dr. Güven Tidim; "PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi, kandaki PSA seviyesinin ölçülmesiyle prostatta bir sorun olup olmadığı hakkında bilgi verir. Yüksek PSA seviyesi, kanser dâhil birçok durumu gösterebilir. DRE (Dijital Rektal Muayene) ile doktor, parmakla prostatın büyüklüğünü ve yapısını kontrol eder. PSA yüksekliği ve DRE'de şüpheli bulgular bulunan hastalarda ise Multiparametrik Prostat MR kullanılabilir. Şüpheli durumlarda kesin tanı için prostat biyopsisi yapılır; bu transrektal veya transperineal ile doku örneği almayı içerir" ifadelerini kullandı.

Erkeklerde çok sessiz ilerliyor, belirti vermiyor! 'Bu hastalık için yılda bir kez ürolojiye gidin'

"BU KONTROLLERİ İHMAL EDERSENİZ PROSTAT KANSERİ İLERİ EVRELERE ULAŞABİLİR"

Prostat kanserinin erken evrede yakalandığında tedavi şansının olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Güven Tidim, "Hastalık genellikle sessiz bir şekilde ilerlediği için belirtiler ortaya çıktığında genellikle daha ileri evrelerde olabilir. Bu nedenle 40 yaş ve üzerindeki erkeklerin, herhangi bir şikâyetleri olmasa bile düzenli üroloji kontrolleri yaptırmaları büyük önem taşır. Unutmayın, hayat kurtarır. Sağlığınızı ertelemeyin, düzenli üroloji kontrollerinizi ihmal etmeyin" şeklinde konuştu.

