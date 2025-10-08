Hakan Fidan'dan Suriye'deki gelişmeler için net mesaj: 'YPG denklem dışı kalmalı, takiye yapmayın'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da görüştü. İki dışişleri bakanı bölgesel gelişmelerin ele alındığı zirvenin ardından basın açıklaması yaptı. 10 Mart mutabakatına YPG'nin uymadığı konusunda uyarılar yapan Fidan YPG'nin takiye yaptığına dikkat çekti.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Uluslararası toplum Suriye'ye karşı sorumluluğunu yerini getirmelidir. Suriye'ye ve temsilcilerine yönelik yaptırımlar kaldırılmalıdır.

"İSRAİL SURİYE İÇİN EN ÖNEMLİ SORUN"

-İsrail'in Suriye'ye saldırganlığı Suriye'nin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biridir. Bu hukuksuzluk eylemleri ele aldık. Suriye'de huzur ve güvenliğinin temini ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesiyle mümkündür.

SURİYE'DE YPG SALDIRILARI: "BU DENKLEMDEN VAZGEÇMELİ"

-Suriye halkının uluslararası toplumdan beklentisi var, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına karşı çıkılması. DAEŞ ile mücadelede uluslararası toplumun yöntem değişikliğine gitmesi gerekmektedir.Suriye hükümeti DAEŞ'e karşı operasyonlar yürütme iradesine sahiptir. Türkiye bu konuda katkı sağlamayı sürdürecektir. Bu noktada DAEŞ ile mücadele kisvesi altında bölücü gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor. Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliği açısından kilit önem taşımaktadır. Bugünkü görüşmemizde 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik.

-Suriye'deki tarafların kendi iradeleriyle çözmesini diliyoruz. Atılması gereken adımlar var. SDG'nin başka bir gündemle düşünüp takiye yapmaması gerekiyor. Suriye'nin birliğine hizmet edecek çözüm ortaya konmalı. Bu tehdit sistemini yıllardır görüyoruz. Bu sistemi tamamen bitirme kararı aldık. Bu tehdidin çıban başı olmasını istemiyoruz.

MISIR'DA GAZZE GÖRÜŞMELERİ

-Şu anda Hamas ve İsrail Mısır'da dolaylı olarak görüşüyorlar. Uzlaşmaya varılırsa ateşkes ilan edilecek. Her iki tarafın elindeki rehinelerin değişimi olacak.

Şeybani'nin açıklamaları şöyle:

-10 Mart mutabakatı kağıt üzerinde kaldı, SDG'yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz.