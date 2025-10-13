2034 Dünya Kupası ertelenebilir! Ramazan ayı düzenlemesi

2034 Dünya Kupası'na Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak. FIFA'nın 2034 Kasım- Aralık ayları olarak duyurduğu kupa takviminin Ramazan ayıyla çakışması sebebiyle ertelenmesi gündeme alındı.

RAMAZAN AYI SEBEBİYLE ERTELEME

The Athletic'in haberine göre; FIFA, 2034 Kasım- Aralık aylarında gerçekleşecek olan Dünya Kupası'nın Ramazan ayına denk gelmemesi için turnuvayı planlanan tarihler dışında oynatmayı değerlendiriyor. Bu gelişme doğrultusunda FIFA, Dünya Kupası'nı 2035 Ocak-Şubat aylarında yapılabilir.

"ASLINDA FUTBOL OYNAMAK İÇİN EN İYİ AY HAZİRAN"



FIFA Başkanı Gianni Infantino, geride bıraktığımız günlerde bir açıklama yaparak Dünya Kupası'nın geleneksel yaz dönemi dışında daha düzenli şekilde organize edilmesini belirterek, "Bu sadece bir Dünya Kupası meselesi değil, genel bir düşünce süreci. Avrupa'daki bazı ülkelerde temmuz ayında maç oynadığınızda hava çok sıcak oluyor; dolayısıyla bunu yeniden düşünmemiz gerekebilir. Aslında futbol oynamak için en iyi ay olan haziran, Avrupa'da çok fazla kullanılmıyor. Takvimi daha verimli hale getirmenin yolları olabilir. Biz de bunları konuşuyoruz ve bir sonuca ulaştığımızda göreceğiz. Yalnızca açık fikirli olmamız gerekiyor." demişti.