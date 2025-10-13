Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Banu İriç

2034 Dünya Kupası ertelenebilir! Ramazan ayı düzenlemesi

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlemesi beklenen 2034 Dünya Kupası için FIFA'nın Ramazan ayı düzenlemesi yapması bekleniyor. Kasım-Aralık ayında idrak edilecek Ramazan ayı sebebiyle Dünya Kupası'nın ertelenmesi söz konusu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2034 Dünya Kupası ertelenebilir! Ramazan ayı düzenlemesi
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 05:21
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 05:25

2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 'nın 2034 Kasım- Aralık ayları olarak duyurduğu kupa takviminin ayıyla çakışması sebebiyle ertelenmesi gündeme alındı.

2034 Dünya Kupası ertelenebilir! Ramazan ayı düzenlemesi

RAMAZAN AYI SEBEBİYLE ERTELEME

The Athletic'in haberine göre; FIFA, 2034 Kasım- Aralık aylarında gerçekleşecek olan Dünya Kupası'nın Ramazan ayına denk gelmemesi için turnuvayı planlanan tarihler dışında oynatmayı değerlendiriyor. Bu gelişme doğrultusunda FIFA, Dünya Kupası'nı 2035 Ocak-Şubat aylarında yapılabilir.

2034 Dünya Kupası ertelenebilir! Ramazan ayı düzenlemesi

"ASLINDA FUTBOL OYNAMAK İÇİN EN İYİ AY HAZİRAN"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, geride bıraktığımız günlerde bir açıklama yaparak Dünya Kupası'nın geleneksel yaz dönemi dışında daha düzenli şekilde organize edilmesini belirterek, "Bu sadece bir Dünya Kupası meselesi değil, genel bir düşünce süreci. Avrupa'daki bazı ülkelerde temmuz ayında maç oynadığınızda hava çok sıcak oluyor; dolayısıyla bunu yeniden düşünmemiz gerekebilir. Aslında futbol oynamak için en iyi ay olan haziran, Avrupa'da çok fazla kullanılmıyor. Takvimi daha verimli hale getirmenin yolları olabilir. Biz de bunları konuşuyoruz ve bir sonuca ulaştığımızda göreceğiz. Yalnızca açık fikirli olmamız gerekiyor." demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? 2026 Dünya Kupası'na katılan ülkeler
FIFA'dan milli takım sistemini değiştiren hamle!
ETİKETLER
#suudi arabistan
#takvim
#fıfa
#erteleme
#ramazan
#2034 Dünya Kupası
#Gianni Infantino
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.