TGRT Haber
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

FIFA'dan milli takım sistemini değiştiren hamle!

FIFA'nın milli takım süreciyle ilgili kritik bir karar aldığı iddia edildi. The Athletic, bundan sonraki dönemde milli takım aralarının birleşeceğini duyurdu.

FIFA'dan milli takım sistemini değiştiren hamle!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.10.2025
21:19
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
21:22

FIFA'dan futbol planlamasına dair kritik bir hamle geldi. Yönetim, 2026 ile 2030 yılları arasındaki milli maç takviminde önemli bir değişikliğe gitmeye karar verdi.

FIFA'dan milli takım sistemini değiştiren hamle!

MİLLİ TAKIM ARALARI BİRLEŞTİRİLİYOR

The Athletic'in haberine göre; eylül ve ekim aylarında olan milli aralar, artık tek bir dönemde birleştirilecek. Ayrıca haberde, liglerde futbola 3 hafta ara verileceği ve resmi müsabakaların da oynanamayacağı belirtildi. Son olarak ise FIFA'nın bu değişiklikle, hem kulüp hem de milli takım takvimlerini daha dengeli bir yapıya oturtmayı amaçladığı vurgulandı.

FIFA'dan milli takım sistemini değiştiren hamle!

UYGULAMANIN TARİHİ DE VERİLDİ!

Yeni kuralın, 21 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Sıkça Sorulan Sorular

FIFA'DAN ESAS BEKLENTİ NEDİR?
Sporseverler, FIFA'nın net bir tavır almasını ve İsrail'i dışlamasını bekliyor.
