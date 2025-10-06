FIFA'dan milli takım sistemini değiştiren hamle!

FIFA'dan futbol planlamasına dair kritik bir hamle geldi. Yönetim, 2026 ile 2030 yılları arasındaki milli maç takviminde önemli bir değişikliğe gitmeye karar verdi.

MİLLİ TAKIM ARALARI BİRLEŞTİRİLİYOR

The Athletic'in haberine göre; eylül ve ekim aylarında olan milli aralar, artık tek bir dönemde birleştirilecek. Ayrıca haberde, liglerde futbola 3 hafta ara verileceği ve resmi müsabakaların da oynanamayacağı belirtildi. Son olarak ise FIFA'nın bu değişiklikle, hem kulüp hem de milli takım takvimlerini daha dengeli bir yapıya oturtmayı amaçladığı vurgulandı.

UYGULAMANIN TARİHİ DE VERİLDİ!

Yeni kuralın, 21 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceği duyuruldu.