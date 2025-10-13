Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

12 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: Evden çıkanlar şoke etti

Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı.

12 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: Evden çıkanlar şoke etti
13.10.2025
13.10.2025
saat ikonu 08:04

ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Diyarbakır genelinde silah ve kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya olmak üzere 12 ilde yapılan operasyonda toplamda 78 şahıs gözaltına alınırken başka suçtan aranması olan 1 şahıs yakalandı.

12 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: Evden çıkanlar şoke etti

TABANCALAR, FİŞEKLER, TÜFEKLER...

Dosya kapsamında ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 adet silah atölyesi, 42 adet ruhsatsız tabanca, 268 adet kurusıkı tabanca, 10 adet tüfek, 336 adet şarjör, 6 bin 7 adet çeşitli çaplarda fişek, 172 adet yiv ve seti bulunan namlu, 183 adet silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 adet boş sürgü, 20 adet üst kapak, 1 adet taşlama makinası, 1 adet matkap, 1 adet lazer makinası, 1 adet mengene, torna makinası, balistik yelek, 2 gram narkotik madde ele geçirildi.

12 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: Evden çıkanlar şoke etti

19 KİŞİ TUTUKLANDI

kapsamında bugüne kadar yakalanan toplam 78 şahıstan 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sevk edilenlerden 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.

12 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: Evden çıkanlar şoke etti
Evin çatısını yaban arıları sardı: İtfaiye operasyon düzenledi!
Bartın’da mahsur kalan inekler 2.5 saatlik operasyonuyla kurtarıldı
#diyarbakır
#operasyon
#kaçakçılık
#tutuklama
#silah kaçakçılığı
#organize suç
#mühimmat
#Gündem
