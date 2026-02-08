Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kocaeli'de ayağı takılıp yere düşen astsubay tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kocaeli'de eczaneye giderken ayağı takılıp yere düşen Astsubay Çağatay Subatay, tırın çarpması sonucu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Astsubay, hastanede hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kocaeli'de ayağı takılıp yere düşen astsubay tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 01:01
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 01:01

'nin Kartepe ilçesinde görevli Deniz Hava Komutanlığı personeli Çağatay Subatay, geçirdiği talihsiz sonucu yaşamını yitirdi.

TIRIN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI

İddiaya göre, Subatay eczaneye gitmek için yürürken ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü. Bu sırada seyir halindeki tır, Subatay'a çarparak ağır yaraladı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Subatay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Acı haber, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Subatay'ın ailesi başta olmak üzere görev yaptığı Kocaeli'deki silah arkadaşlarını yasa boğdu. Astsubay Subatay'ın babasının da askerlik şubesinden emekli memur olduğu öğrenildi.

Astsubay Çağatay Subatay'ın cenazesi askeri uçakla İncirlik Üssü'ne indi, daha sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından caskeri törenle toprağa verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da otomobil tıra çarptı: 4 ölü
ETİKETLER
#kocaeli
#trafik kazası
#astsubay
#Çağatay Subatay
#Deniz Hava Komutanlığı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.