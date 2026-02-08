Kocaeli'de ayağı takılıp yere düşen astsubay tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde görevli Deniz Hava Komutanlığı personeli Astsubay Çağatay Subatay, geçirdiği talihsiz trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

TIRIN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI

İddiaya göre, Subatay eczaneye gitmek için yürürken ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü. Bu sırada seyir halindeki tır, Subatay'a çarparak ağır yaraladı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Subatay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Acı haber, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Subatay'ın ailesi başta olmak üzere görev yaptığı Kocaeli'deki silah arkadaşlarını yasa boğdu. Astsubay Subatay'ın babasının da askerlik şubesinden emekli memur olduğu öğrenildi.

Astsubay Çağatay Subatay'ın cenazesi askeri uçakla İncirlik Üssü'ne indi, daha sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından caskeri törenle toprağa verildi.