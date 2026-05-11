Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Arınç'tan "Önce bunu halletsinler" sözleri! MHP'den sert tepki geldi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili yaptığı önerinin üzerine yaptığı açıklama tepkiyle karşılandı. Arınç'ın "yanlış adrese gönderme" yaptığını savunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sert sözlerle yüklendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Arınç'tan
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 19:05

, Eski TBMM Başkanı 'ın Genel Başkanı 'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı , eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 'lılarla ilgili açıklamaları sonrasa cevap verdi.

HABERİN ÖZETİ

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Arınç'tan "Önce bunu halletsinler" sözleri! MHP'den sert tepki geldi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
MHP, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili açıklamalarına cevap verdi.
Arınç, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili düzenleme yapılması sözlerine, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" şeklinde cevap vermişti.
Semih Yalçın, Arınç'ı "siyaset fosili" olarak nitelendirerek, kendini unutturmamaya çalıştığını savundu.
Yalçın, Arınç'ın FETÖ'ye kuryelik ve aracılık yaptığı dönemlerde elde ettiği kazanımların karşılığını vermeye çalıştığını iddia etti.
Arınç'ın KHK'lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yaptığını belirten Yalçın, terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilenlerin Arınç'ın avukatlığına soyunduğunu öne sürdü.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Arınç'tan "Önce bunu halletsinler" sözleri! MHP'den sert tepki geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili düzenleme yapılması sözlerine Arınç "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" sözleriyle cevap verdi.

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Arınç'tan "Önce bunu halletsinler" sözleri! MHP'den sert tepki geldi

"SİYASET FOSİLİ ARINÇ KENDİNİ UNUTTURMAMAYA ÇALIŞIYOR"


MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlere ilişkin değerlendirmelerine tepki gösterdi.
Yalçın paylaşımında, Arınç'ın "kendini unutturmamak ve gündemde kalmak için çaba gösterdiğini" savunarak, "Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.
Arınç'ın açıklamalarını eleştiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor. Aynı zamanda da FETÖ'ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor. Arınç, KHK'lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor. Peki, kimler Bülent Arınç'ın avukatlığına soyunduğu bu KHK'lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler. Fazla söze ne hacet."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Abdullah Öcalan için statü çağrısına AK Parti kaynaklarından ilk tepki! İmralı için formül sunuldu
Devlet Bahçeli'nin önerdiği statü Abdullah Öcalan'a verildiğinde ne olur? Şamil Tayyar tehlikeyi açıkladı: Öfkenin nerede duracağı bilinmez
ETİKETLER
#devlet bahçeli
#mhp
#Semih Yalçın
#khk
#bülent arınç
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.