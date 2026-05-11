MHP, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili açıklamaları sonrasa cevap verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Arınç'tan "Önce bunu halletsinler" sözleri! MHP'den sert tepki geldi MHP, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili açıklamalarına cevap verdi. Arınç, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili düzenleme yapılması sözlerine, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" şeklinde cevap vermişti. Semih Yalçın, Arınç'ı "siyaset fosili" olarak nitelendirerek, kendini unutturmamaya çalıştığını savundu. Yalçın, Arınç'ın FETÖ'ye kuryelik ve aracılık yaptığı dönemlerde elde ettiği kazanımların karşılığını vermeye çalıştığını iddia etti. Arınç'ın KHK'lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yaptığını belirten Yalçın, terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilenlerin Arınç'ın avukatlığına soyunduğunu öne sürdü.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili düzenleme yapılması sözlerine Arınç "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" sözleriyle cevap verdi.

"SİYASET FOSİLİ ARINÇ KENDİNİ UNUTTURMAMAYA ÇALIŞIYOR"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlere ilişkin değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Yalçın paylaşımında, Arınç'ın "kendini unutturmamak ve gündemde kalmak için çaba gösterdiğini" savunarak, "Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Arınç'ın açıklamalarını eleştiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor. Aynı zamanda da FETÖ'ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor. Arınç, KHK'lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor. Peki, kimler Bülent Arınç'ın avukatlığına soyunduğu bu KHK'lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler. Fazla söze ne hacet."