Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Abdullah Öcalan için statü çağrısına AK Parti kaynaklarından ilk tepki! İmralı için formül sunuldu

Terörsüz Türkiye sürecinde atılması gereken yasal adımlar beklenirken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için statü çağrısı siyasi arenada yankı buldu. AK Parti Kaynakları Bahçeli'nin önerisine cevap verdi.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 12:59

MHP lideri ’nin teröristbaşı için statü çağrısının yankıları sürüyor. Terörsüz Türkiye için atılması gereken yasal adımlar sürecinde Bahçeli’nin çağrısına kaynaklarından cevap geldi.

HABERİN ÖZETİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için statü çağrısına AK Parti kaynaklarından ilk tepki gelirken, terörsüz Türkiye süreci ve yasal adımlar konusunda görüş ayrılıkları sürüyor.
AK Parti ve hükümet, yasal adımların PKK'nın silah bırakmasının sahada somut olarak tespit ve teyit edilmesine yönelik tavrını sürdürürken, örgüte yakın DEM Parti yasal adımlar atılmadan silah bırakma konusunda direnç gösteriyor.
AK Parti kaynakları, silah bırakılmadan yasal bir düzenleme yapılmasını riskli gördüğünü ve şu anda somut bir gelişme olmadığını, aksine tahkimatın arttığını belirtiyor.
DEM Parti'nin geçen yıl silah bırakan grubun hukuki düzenleme olmadığı için Türkiye'ye gelemedikleri iddiasına karşılık AK Parti kurmayları, suç yoksa cezanın da olmadığını ve mevcut kanunların elverdiğini ifade etti.
AK Parti yönetimi, Abdullah Öcalan'a hukuki bir statü verilmesinin mümkün olmadığını, ancak İmralı'daki şartlarının esnetilmesi ve Kandil ile doğrudan iletişim kurabilmesi gibi ara formüller üzerinde değerlendirme yapılabileceğini dile getiriyor.
"SÜREÇTE OLUMSUZLUK YOK"

AK Parti’nin yanı sıra MHP ve DEM Parti’den gelen açıklamalar, terörsüz Türkiye sürecine yönelik bir olumsuzluk olmadığı yönünde. Ancak, özellikle yasal düzenlemelerin ne zaman gündeme getirileceği konusunda taraflar arasında görüş farklılığı giderilemiyor. AK Parti ve hükümet, yasal adımların ’nın silah bırakmasının sahada somut olarak tespit ve teyit edilmesine yönelik tavrını sürdürürken, örgüt ve DEM Parti yasal adımlar atılmadan silah bırakma konusunda ayak diriyor. AK Parti bu nedenle silah bırakmadan yasal bir düzenleme yapılmasını riskli görüyor. Bu konuda AK Parti içinde farklı görüşler de dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan toplantılarda yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaların silah bırakma ile eş zamanlı yürütülmesine yönelik değerlendirme yapıldı. Ancak, AK Parti’deki ağırlıklı görüş, PKK’nın somut olarak silah bıraktığının tespit edilmeden herhangi bir adım atılmaması yönünde.

"ŞU ANDA SOMUT BİR GELİŞME YOK"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kaynakları, süreçle ilgili hukuki bir çerçevenin belirlenmesi gerektiğini, bunun da örgütün atacağı adımlara bağlı olduğunu belirterek, “Ama şu anda somut gelişme yok, tam tersine tahkimatı artırıyorlar. Silah depolarını, mağaraları boşaltmıyorlar. DEM Parti bunu gündeme getirmiyor hiç. Örgütte silah bırakmaya direnen bazı gruplar var. Asıl onlar problem çıkarıyor. Süreci de uzatıyorlar. Bazı mağaralara silah takviyesi yapılmış. Eğitim veriliyor. Bunlar ortadayken ne için yasa çıkaracağız? Silah bırakmadan biz ihtimaller üzerine yasa yapmayız” dedi.

"SUÇ YOKSA CEZA DA YOKTUR"

DEM Parti tarafından gündeme getirilen, geçen yıl silah bırakan grubun hukuki bir düzenleme olmadığı için Türkiye’ye gelemedikleri iddiasına ise AK Parti kurmayları, “Şu anda mevcut kanunlarımız buna elveriyor. Silah bırakmışsa, suça karışmamışsa, Türkiye’ye gelmek istiyorlarsa gelsinler. Suç yoksa ceza da yoktur. Örneğin Diyarbakır annelerinden çocuklarından dönenler oldu. Mevcut kanunlar kapsamında geldiler. Ancak örgüt tümden silah bırakıp, sahada da bunu somut olarak görürsek elbette çerçeve bir yasa çıkarılacaktır” görüşünü dile getirdi.

İMRALI'DAKİ ŞARTLARIN ESNETİLMESİ ÖNERİSİ

DEM Parti’nin gündeme getirdiği, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de destek verdiği PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a hukuki statü tanınması önerisine ise AK Parti soğuk bakıyor. AK Parti yönetimi, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm olan birisine hukuki bir statü verilmesinin mümkün olmayacağı ve bu konuda bir ayrıcalık tanınamayacağı görüşünde. Ancak AK Parti, ara formüller üzerinde değerlendirme yapılabileceğini dile getiriyor. AK Parti; hukuki bir statü yerine, Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının esnetilmesinin, Kandil’le doğrudan iletişim kurabilmesinin ve gazeteciler, akademisyenler gibi toplumun farklı kesimleri ile görüşmeler yapabilmesinin önünün açılmasına sıcak bakıyor. AK Parti kaynakları, Öcalan’ın iletişim kanallarının esnetilmesinin örgüt üzerinde baskıyı artıracağına da dikkat çekiyor ve “Bu sürecin üç ana aktörü var, Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ve Öcalan. Öcalan için bu statüden daha önemli ne olabilir?” değerlendirmesini yapıyor.

