Akaryakıta salı zammı! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından dalgalanan brent petrol iç piyasada akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Bu çerçevede 12.05.2026 SALI gününden geçerli olacak şekilde Motorin grubunda 1,10 TL (pompaya yansıması beklenen tutar) fiyat artışı bekleniyor.
Peki, 11 Mayıs 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte şehir şehir güncel benzin ve motorin fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.81 TL
Motorin litre fiyatı: 66.25 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.67 TL
Motorin litre fiyatı: 66.11 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.78 TL
Motorin litre fiyatı: 67.38 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.06 TL
Motorin litre fiyatı: 67.65 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor