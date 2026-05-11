İki motor çarpıştı, iki sürücü de yaralandı! Nazilli’deki motor kazası kamerada

Aydın'ın Nazilli ilçesinde T.K. isimli vatandaşın kullandığı motosiklet, Zafer Mahallesi 1707. Sokak ile 1708. Sokak kesişiminde, A.G. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

