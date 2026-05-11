Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede

İran ve ABD savaşının bir türlü son bulmaması tüm dengeleri bozdu. Ülkeler kemer sıkma politikasına geçerken Hindistan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Başbakan Narendra Modi, düğün ve benzeri törenler için altın alımını durdurma çağrısı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 11:32

ABD ve İran savaşıyla beraber ortaya çıkan Hürmüz Boğazı krizi tüm ülkeleri vurdu. Küresel enerji maliyetleri tırmandıkça tırmandı. Birçok ülke olağanüstü önlemlere başvurmaya başladı. Hindistan da bu ülkelerden biri oldu.

Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede

0:00 92
HABERİN ÖZETİ

Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin küresel enerji maliyetlerini artırması üzerine Hindistan, döviz rezervlerini korumak ve ithalat faturalarını düşürmek için acil durum planı uygulayarak kritik bir tasarruf dönemine girmiştir.
Altın alımı durdurularak dış ticaret açığının azaltılması hedeflenmektedir.
Akaryakıt tüketimini azaltmak için evden çalışma, çevrimiçi toplantılar, toplu taşıma ve araç paylaşımı teşvik edilmektedir.
Enerji ve gıda tasarrufu kapsamında yemeklik yağ tüketiminin azaltılması ve kimyasal gübre kullanımının yarıya indirilmesi istenmiştir.
Döviz rezervlerinin korunması amacıyla zorunlu olmayan seyahatler askıya alınmış ve elektrikli araç dönüşümünün hızlandırılması stratejik hedef olarak belirlenmiştir.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, döviz rezervlerinin eriğini belirttiği konuşmasında artan ithalat faturalarına da dikkat çekti. Hükümetin acil durum planını uygulamaya koyduklarını belirten Modi kritik bir tasarruf dönemi içinde olduklarını ifade etti.

Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede

ALTIN ALIMINI DURDURUN!

Modi, ülkenin dış ticaret açığında önemli bir paya sahip olan altın ithalatını sınırlamak amacıyla vatandaşlardan düğün ve benzeri törenler için altın alımını tamamen durdurmaları istendi.

Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede

EVDEN ÇALIŞIN!

Akaryakıt tüketimini azaltmak amacıyla evden çalışma ve çevrimiçi toplantı modellerine dönülmesi gerektiğini ifade eden Modi, ulaşımda toplu taşıma ve araç paylaşımının tercih edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede

YEMEKLERDE AZ YAĞ KULLANIN!

Enerji tasarrufunun yanı sıra gıda ve tarım sektörünü de kapsayan önlemler çerçevesinde, ailelerin yemeklik yağ tüketimini azaltması ve çiftçilerin kimyasal gübre kullanımını yarıya indirmesi talep edildi.

Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede

SEYAHATLERİ ASKIYA ALIN!

Döviz rezervlerinin korunmasını milli bir öncelik olarak tanımlayan Hindistan yönetimi, zorunlu olmayan seyahatlerin askıya alınmasını ve elektrikli araç dönüşümünün hızlandırılmasını stratejik bir hedef olarak belirledi.

Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump, İran'ın cevabını 'kabul edilemez' buldu! İsrail saldırı sinyali verdi
Hantavirüs çöplükten çıktı! İlk hayatını kaybeden kişinin seyahat geçmişi sırrı çözdü
ETİKETLER
#Enerji Tasarrufu
#döviz rezervleri
#Altın Ithalatı
#Hürmüz Boğazı Krizi
#Hindistan Ekonomi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.