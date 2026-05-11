ABD ve İran savaşıyla beraber ortaya çıkan Hürmüz Boğazı krizi tüm ülkeleri vurdu. Küresel enerji maliyetleri tırmandıkça tırmandı. Birçok ülke olağanüstü önlemlere başvurmaya başladı. Hindistan da bu ülkelerden biri oldu.

Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede

HABERİN ÖZETİ Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin küresel enerji maliyetlerini artırması üzerine Hindistan, döviz rezervlerini korumak ve ithalat faturalarını düşürmek için acil durum planı uygulayarak kritik bir tasarruf dönemine girmiştir. Altın alımı durdurularak dış ticaret açığının azaltılması hedeflenmektedir. Akaryakıt tüketimini azaltmak için evden çalışma, çevrimiçi toplantılar, toplu taşıma ve araç paylaşımı teşvik edilmektedir. Enerji ve gıda tasarrufu kapsamında yemeklik yağ tüketiminin azaltılması ve kimyasal gübre kullanımının yarıya indirilmesi istenmiştir. Döviz rezervlerinin korunması amacıyla zorunlu olmayan seyahatler askıya alınmış ve elektrikli araç dönüşümünün hızlandırılması stratejik hedef olarak belirlenmiştir.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, döviz rezervlerinin eriğini belirttiği konuşmasında artan ithalat faturalarına da dikkat çekti. Hükümetin acil durum planını uygulamaya koyduklarını belirten Modi kritik bir tasarruf dönemi içinde olduklarını ifade etti.

ALTIN ALIMINI DURDURUN!

Modi, ülkenin dış ticaret açığında önemli bir paya sahip olan altın ithalatını sınırlamak amacıyla vatandaşlardan düğün ve benzeri törenler için altın alımını tamamen durdurmaları istendi.

EVDEN ÇALIŞIN!

Akaryakıt tüketimini azaltmak amacıyla evden çalışma ve çevrimiçi toplantı modellerine dönülmesi gerektiğini ifade eden Modi, ulaşımda toplu taşıma ve araç paylaşımının tercih edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

YEMEKLERDE AZ YAĞ KULLANIN!

Enerji tasarrufunun yanı sıra gıda ve tarım sektörünü de kapsayan önlemler çerçevesinde, ailelerin yemeklik yağ tüketimini azaltması ve çiftçilerin kimyasal gübre kullanımını yarıya indirmesi talep edildi.

SEYAHATLERİ ASKIYA ALIN!

Döviz rezervlerinin korunmasını milli bir öncelik olarak tanımlayan Hindistan yönetimi, zorunlu olmayan seyahatlerin askıya alınmasını ve elektrikli araç dönüşümünün hızlandırılmasını stratejik bir hedef olarak belirledi.