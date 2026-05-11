Altın alımını durdurun! İran-ABD savaşı dengeleri bozdu: Kemer sıkma politikaları devrede

ABD ve İran savaşıyla beraber ortaya çıkan Hürmüz Boğazı krizi tüm ülkeleri vurdu. Küresel enerji maliyetleri tırmandıkça tırmandı. Birçok ülke olağanüstü önlemlere başvurmaya başladı. Hindistan da bu ülkelerden biri oldu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, döviz rezervlerinin eriğini belirttiği konuşmasında artan ithalat faturalarına da dikkat çekti. Hükümetin acil durum planını uygulamaya koyduklarını belirten Modi kritik bir tasarruf dönemi içinde olduklarını ifade etti.
Modi, ülkenin dış ticaret açığında önemli bir paya sahip olan altın ithalatını sınırlamak amacıyla vatandaşlardan düğün ve benzeri törenler için altın alımını tamamen durdurmaları istendi.
Akaryakıt tüketimini azaltmak amacıyla evden çalışma ve çevrimiçi toplantı modellerine dönülmesi gerektiğini ifade eden Modi, ulaşımda toplu taşıma ve araç paylaşımının tercih edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Enerji tasarrufunun yanı sıra gıda ve tarım sektörünü de kapsayan önlemler çerçevesinde, ailelerin yemeklik yağ tüketimini azaltması ve çiftçilerin kimyasal gübre kullanımını yarıya indirmesi talep edildi.
Döviz rezervlerinin korunmasını milli bir öncelik olarak tanımlayan Hindistan yönetimi, zorunlu olmayan seyahatlerin askıya alınmasını ve elektrikli araç dönüşümünün hızlandırılmasını stratejik bir hedef olarak belirledi.