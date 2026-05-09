Tekirdağ’da otomobil motosiklete çarptı: 2 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı

Tekirdağ Çorlu'da A.S.’nin kullandığı otomobil ile Şinasi Kurşun Caddesi'nde yokuş aşağı Cumhuriyet Parkı istikametine sol şeritten seyreden A.A.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

