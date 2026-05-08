Adana'da vicdanları yaralayan görüntüler: Atlara kırbaçlı işkence saniye saniye kaydedildi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde kaydedilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, kimliği belirsiz bir grubun savunmasız iki ata uyguladığı şiddet kan dondurdu. Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir grup gencin ellerindeki kırbaçlarla atlara defalarca vurduğu, hayvanların can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşkenceye maruz kalan atların akıbeti ve şahısların kimliklerine dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

