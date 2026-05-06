3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kübra Yapıcı cinayetinde vahşi detaylar! Genç kıza yapmadıkları işkence kalmamış: Her şeyi tek tek anlattı

Antalya'da kaybolan ve cesedi Burdur'da bulunan Kübra Yapıcı'nın korkunç bir cinayete kurban gittiği öğrenildi. Genç kızı ormanlık alanda katlettiklerini itiraf eden caniler Yapıcı'ya yaptıkları türlü işkenceleri tek tek anlattı. Genç kızı öldürdükten sonra yakan caniler cesedin kalan kısımlarını balyoz yardımıyla parçaladıklarını itiraf etti.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 12:38

Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ihbar üzerine yaptıkları inceleme ve araştırmalar sonucunda vahşeti ortaya çıkardı. Günlerdir her yerde aranan Yapıcı'nın korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Son olarak Kepez'de 2 erkekle görülen genç kızın ormanlık alana götürülerek türlü işkenceler sonucu öldürüldüğü gün yüzüne çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Kübra Yapıcı cinayetinde vahşi detaylar! Genç kıza yapmadıkları işkence kalmamış: Her şeyi tek tek anlattı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'nın 30 Nisan gecesi kaybolmasının ardından polisin yürüttüğü soruşturmada, genç kızın vahşice öldürüldüğü ve cesedinin yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi haber alınamaması üzerine yakınları polise başvurdu.
Yapıcı'nın Kepez'de görüldüğü iki erkek şahıs gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Yapıcı'yı ormanlık alana götürerek öldürdükleri ve ardından cesedini toprağa gömdükleri belirlendi.
Cesedi daha sonra topraktan çıkarıp bir halıya sardılar ve varil içinde yakmaya çalıştılar.
Yanmayan kısımları balyozla parçalayıp bir gölete attılar.
Şüphelilerden İlyas Umut D. verdiği ifadelerle vahşeti itiraf etti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kübra Yapıcı cinayetinde vahşi detaylar! Genç kıza yapmadıkları işkence kalmamış: Her şeyi tek tek anlattı

ÖNCE ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER

Soruşturma derinleştikçe İlyas Umut D. ve Ataberk S. isimlerini kullanan iki şahsın izine ulaşıldı. Ancak verilen ifadeler olayın seyrini değiştirdi. İlyas Umut D., Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia etti. Fakat yapılan saha incelemesinde o saatlerde marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Bu çelişki, şüpheleri daha da güçlendirdi. Bu noktada devreye giren baba Yunus Yapıcı, yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı ve bu bilgileri savcılıkla paylaştı.

GENÇ KIYA YAPMADIKLARI KALMAMIŞ

GENÇ KIZA YAPMADIKLARI KALMAMIŞ

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. İki şüpheli şahsın ilk olarak Kübra Yapıcı ile birlikte köye geldikleri, daha sonrasında ise ormanlık alanda silahla vurarak öldürdükleri öğrenildi. Yapıcı'nın cesedi ilk olarak toprağa gömen şahıslar, daha sonrasında İstanbul'a gitmek için yola çıktı. İstanbul'dan buldukları bir halı ile Burdur'a geri dönerken bir benzin istasyonundan cesedi yakmak için benzin alan şüpheliler bölgeye gelerek Yapıcı'nın cesedini topraktan çıkararak halıya sardılar. Daha sonrasında bir varil içerisine halıya sarılmış cesedi koyan şüpheliler, benzin yardımı ile cesedi yakmaya çalıştı. 3 kere benzin döken şahıslar daha sonrasında ise cesedin yanmayan kısımlarını yanlarında getirdikleri balyoz ile parçalayarak bölgede bulunan bir gölette attı.

CANİ YER GÖSTERDİ, HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

CANİ YER GÖSTERDİ, HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Baba Yunus Yapıcı'nın kayıp başvurusu üzerine çalışmaya başlayan ekipler genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekândan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla net şekilde belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda yakalanan İlyas Umut D.'nin alınan ifadesi ile yaşanan vahşet gün yüzüne çıktı. İlyas Umut D.'nin itirafı sonrasında olayın diğer şüphelisi Ataberk S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinin sürdüğü öğrenilirken işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklama talebi sevk edilecekleri öğrenildi.

Kübra Yapıcı cinayetinde vahşi detaylar! Genç kıza yapmadıkları işkence kalmamış: Her şeyi tek tek anlattı
