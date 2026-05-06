Bir gençlik dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Adana Günlükleri dizisinin adı Altı Üstü İstanbul olarak değişti. İsim değişikliğine giden iddialı proje oyuncu kadrosunu büyütmeye başladı. Etkileyici ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Altı Üstü İstanbul dizisine 3 yeni isim dahil oldu. Yaz sezonunun iddialı projelerinden biri olarak seyirciyle buluşacak olan Altı Üstü İstanbul için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çok yakında ekran macerasına başlayacak olan dizi için geri sayım başlıyor. Her geçen gün oyuncu kadrosu büyüyen iddialı proje yakında sete çıkmaya hazırlanıyor. İşte Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan yeni isimler…

HABERİN ÖZETİ Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncu kadrosu büyüyor! İddialı projeye 3 yeni isim katıldı Gençlik dizisi olarak hazırlanan ve adı ilk başta Adana Günlükleri iken Altı Üstü İstanbul olarak değişen dizinin oyuncu kadrosuna 3 yeni isim katıldı. Dizinin adı Adana Günlükleri iken Altı Üstü İstanbul olarak değiştirildi. Yaz sezonunda izleyiciyle buluşacak olan dizinin yapımcılığını NTC Medya üstleniyor. Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Müge Uğurlar yapıyor. Rahimcan Kapkap'ın başrolünü üstlendiği diziye Sacide Taşaner, Yüsra Geyik ve Cem Söküt dahil oldu. Dizide Rahimcan Kapkap Emir, İlker Aksum Bayram, Öykü Gürman Fahriye, Kaan Çakır Galip rollerini üstlenecek. Yeni katılan Sacide Taşaner 'Pamuk', Yüsra Geyik 'Nihal' ve Cem Söküt 'Şeker İbo' karakterlerini canlandıracak.

Adana Günlükleri dizisinin adı ‘Altı Üstü İstanbul’ olarak değişti. İlk başta Adana Günlükleri ismiyle izleyici karşısına çıkacağı söylenen iddialı yaz dizisinin adında değişikliğe gidildi. Yeni adı ‘Altı Üstü İstanbul’ olarak değişen gençlik dizisinin oyuncu kadrosunun büyüdüğü duyuruldu.

Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Altı Üstü İstanbul dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 15 Mayıs’ta sete çıkması planlanan iddialı projenin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturuyor. Yaz sezonunda gençlik dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncu kadrosu her geçen gün büyüyor.

Yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği Altı Üstü İstanbul dizisine 3 yeni oyuncu katıldı. Genç ve yakışıklı oyuncu Rahimcan Kapkap’ın başrolünü üstleneceği diziye birbirinden başarılı 3 isim dahil oldu. ATV ekranlarında yaz sezonu için hazırlanan iddialı proje, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yaz sezonuna damga vurması beklenen Altı Üstü İstanbul dizisine 3 yeni oyuncu birden katıldı. Rahimcan Kapkap’ın en büyük sevdası futbol olan Emir’i oynayacağı Altı Üstü İstanbul dizisine Sacide Taşaner, Yüsra Geyik ve Cem Söküt katıldı.

Rahimcan Kapkap’ın Emir, İlker Aksum’un Bayram, Öykü Gürman’ın Fahriye ve Kaan Çakır’ın Galip rolünü alacağı dizinin kadrosuna birbirinden başarılı 3 yeni isim dahil oldu. Merakla beklenen gençlik dizisinde Taşaner ‘Pamuk’, Geyik ‘Nihal’ ve Söküt ‘Şeker İbo’ rolleriyle ekranlarda yerini alacak.