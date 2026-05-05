Son olarak Veliaht dizisiyle ekranlarda yerini alan Rahimcan Kapkap, gençlik dizisiyle yeniden ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu. Kızılcık Şerbeti dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Kapkap’ın çok yakında ekranlarda yerini alacağı öğrenildi. ‘Adana Günlükleri’ dizisiyle ekranlara geri dönecek olan Kapkap, çok yakında televizyon ekranlarında boy göstermeye hazırlanıyor. En son Veliaht dizisinde rol alan Kapkap’ın yeni projesindeki performansı ise merak ediliyor.

HABERİN ÖZETİ Rahimcan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu! Adana Günlükleri dizisiyle geri dönüyor Son olarak Veliaht dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, 'Adana Günlükleri' adlı yeni bir gençlik dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Rahimcan Kapkap, daha önce 'Kızılcık Şerbeti' dizisiyle tanınmıştır. Yeni dizisi 'Adana Günlükleri'nin başrolünde 'Emir' karakterini canlandıracaktır. Dizi, en büyük sevdası futbol olan Emir'in yaşadığı acı ve hayatındaki değişimleri konu alacaktır. 'Adana Günlükleri'nin senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleme almakta, yönetmenliğini ise Müge Uğurlar yapmaktadır. Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği dizi ATV ekranları için hazırlanmaktadır. Dizinin 15 Mayıs'ta sete çıkması planlanmaktadır.

RAHİMCAN KAPKAP’IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU!

Rahimcan Kapkap, başarılı performansı ve yakışıklılığıyla genç kuşağın sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Özellikle Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’ndeki ‘Metehan’ karakteriyle hafızalara kazınan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu. Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Kapkap, yeni projelerde boy göstermeye devam ediyor.

Oyunculuk kariyeri boyunca farklı projelerde rol alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Rahimcan Kapkap, son olarak Show TV ekranlarında bu sezon izleyici karşısına çıkan Veliaht dizisinde ‘Selim’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kızılcık Şerbeti dizisinin ardından Veliaht dizisiyle da kariyerinde yükselişe geçen ünlü oyuncu, yeni projesiyle adından söz ettirdi. Veliaht’ın final olmasıyla birlikte yeni proje görüşmelerine imza atan Kapkap’ın yeni dizisi belli oldu.

RAHİMCAN KAPKAP ADANA GÜNLÜKLERİ DİZİSİYLE GERİ DÖNÜYOR!

Rahimcan Kapkap, gençlik dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan ‘Adana Günlükleri’ dizisiyle ekranlara geri dönüyor. 15 Mayıs’ta sete çıkması planlanan iddialı projenin senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın oturacağı gençlik dizisinin başrol karakteri ise Kapkap oluyor.

Yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği Adana Günlükleri dizisi ATV ekranları için hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; çok yakında sete çıkması planlanan dizide Rahimcan Kapkap, ‘Emir’ karakteriyle başrol üstleniyor.

Kızılcık Şerbetinin ardından son olarak Veliaht dizisiyle seyirci karşısına çıkan Rahimcan Kapkap merakla beklenen ‘Adana Günlükleri’yle televizyon ekranlarına geri dönüyor. Dizide en büyük sevdası futbol olan Emir’in yaşadığı büyük acıyla beraber evrilen hayatı etkileyici bir dille ekrana taşınması bekleniyor.