Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Rahimcan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu! Adana Günlükleri dizisiyle geri dönüyor

Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Rahimcan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu. Birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncunun çok yakında Adana Günlükleri dizisiyle ekranlara geri döneceği öğrenildi. Son olarak Veliaht dizisinde rol alan Kapkap’ın yeni projesindeki performansı ise merak konusu oldu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Rahimcan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu! Adana Günlükleri dizisiyle geri dönüyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 08:39
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 08:39

Son olarak Veliaht dizisiyle ekranlarda yerini alan Rahimcan Kapkap, gençlik dizisiyle yeniden ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu. dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Kapkap’ın çok yakında ekranlarda yerini alacağı öğrenildi. ‘Adana Günlükleri’ dizisiyle ekranlara geri dönecek olan Kapkap, çok yakında televizyon ekranlarında boy göstermeye hazırlanıyor. En son Veliaht dizisinde rol alan Kapkap’ın yeni projesindeki performansı ise merak ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Rahimcan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu! Adana Günlükleri dizisiyle geri dönüyor

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Son olarak Veliaht dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, 'Adana Günlükleri' adlı yeni bir gençlik dizisiyle ekranlara geri dönüyor.
Rahimcan Kapkap, daha önce 'Kızılcık Şerbeti' dizisiyle tanınmıştır.
Yeni dizisi 'Adana Günlükleri'nin başrolünde 'Emir' karakterini canlandıracaktır.
Dizi, en büyük sevdası futbol olan Emir'in yaşadığı acı ve hayatındaki değişimleri konu alacaktır.
'Adana Günlükleri'nin senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleme almakta, yönetmenliğini ise Müge Uğurlar yapmaktadır.
Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği dizi ATV ekranları için hazırlanmaktadır.
Dizinin 15 Mayıs'ta sete çıkması planlanmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

RAHİMCAN KAPKAP’IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU!

Rahimcan Kapkap, başarılı performansı ve yakışıklılığıyla genç kuşağın sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Özellikle Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’ndeki ‘Metehan’ karakteriyle hafızalara kazınan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu. Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Kapkap, yeni projelerde boy göstermeye devam ediyor.

Rahimcan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu! Adana Günlükleri dizisiyle geri dönüyor

Oyunculuk kariyeri boyunca farklı projelerde rol alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Rahimcan Kapkap, son olarak Show TV ekranlarında bu sezon izleyici karşısına çıkan Veliaht dizisinde ‘Selim’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Rahimcan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu! Adana Günlükleri dizisiyle geri dönüyor

Kızılcık Şerbeti dizisinin ardından Veliaht dizisiyle da kariyerinde yükselişe geçen ünlü oyuncu, yeni projesiyle adından söz ettirdi. Veliaht’ın final olmasıyla birlikte yeni proje görüşmelerine imza atan Kapkap’ın yeni dizisi belli oldu.

Rahimcan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu! Adana Günlükleri dizisiyle geri dönüyor

RAHİMCAN KAPKAP ADANA GÜNLÜKLERİ DİZİSİYLE GERİ DÖNÜYOR!

Rahimcan Kapkap, gençlik dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan ‘Adana Günlükleri’ dizisiyle ekranlara geri dönüyor. 15 Mayıs’ta sete çıkması planlanan iddialı projenin senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın oturacağı gençlik dizisinin başrol karakteri ise Kapkap oluyor.

Rahimcan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu! Adana Günlükleri dizisiyle geri dönüyor

Yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği Adana Günlükleri dizisi ATV ekranları için hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; çok yakında sete çıkması planlanan dizide Rahimcan Kapkap, ‘Emir’ karakteriyle başrol üstleniyor.

Rahimcan Kapkap’ın yeni projesi belli oldu! Adana Günlükleri dizisiyle geri dönüyor

Kızılcık Şerbetinin ardından son olarak Veliaht dizisiyle seyirci karşısına çıkan Rahimcan Kapkap merakla beklenen ‘Adana Günlükleri’yle televizyon ekranlarına geri dönüyor. Dizide en büyük sevdası futbol olan Emir’in yaşadığı büyük acıyla beraber evrilen hayatı etkileyici bir dille ekrana taşınması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teşkilat dizisinde yaprak dökümü başladı! Başrol oyuncular fenomen projeye veda ediyor
Düğünümüz Var dizisine bomba transfer! Komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt iddialı kadroda
ETİKETLER
#Rahimcan Kapkap
#Kızılcık Şerbeti
#Veliaht Dizisi
#Gençlik Dizisi
#Adana Günlükleri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.