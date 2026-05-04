Pazar akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Teşkilat, 6. sezonunda TRT1 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Yayınlanan her yeni sezonuyla izleyiciden tam puan almayı başaran Teşkilat, reytinglerdeki güçlü başarısını sürdürüyor. Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorlarına imza atan Teşkilat dizisinde yaprak dökümü başlıyor. Pazar akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisine başrol oyuncu da dahil olmak üzere 3 kişi veda ediyor. Yakın zamanda sezon finali vererek ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek olan diziden 3 başarılı oyuncu ayrılacak. İşte Teşkilat dizisine veda edecek isimler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Teşkilat dizisinde yaprak dökümü başladı! Başrol oyuncular fenomen projeye veda ediyor TRT1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Teşkilat'ta sezon finali öncesi başrol oyuncu Rabia Soytürk ile birlikte Erkan Bektaş ve Serhat Tulumluer ayrılıyor. Teşkilat dizisi 6. sezonunda TRT1 ekranlarında heyecanla takip ediliyor. Diziden başrol oyuncu Rabia Soytürk'ün yanı sıra Erkan Bektaş ve Serhat Tulumluer de ayrılıyor. Teşkilat, 7 Haziran Pazar akşamı 184. bölümüyle sezona ara verecek. Ayrılan oyuncuların senaryodaki rollerinin sezon sonu itibarıyla biteceği belirtiliyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLADI!

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinde sezon finali öncesi yaprak dökümü yaşanıyor. TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, büyük bir ilgiyle takip edilemeye devam ediyor. Her sezon olduğu gibi bu sezonda seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen dizi yeni sezonda da ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor.

Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizi 6. sezonuyla pazar akşamlarına damga vuruyor. Bu sezon bambaşka bir oyuncu kadrosuyla ekranlarda yerini alan Teşkilat dizisinde yaprak dökümü başlıyor. Uzun bir süredir ekran macerasında emin adımlarla ilerleyen Teşkilat dizisi, sezon finali öncesi kadroda küçülmeye gidiyor. Sezon finaliyle ekranlarda yerini almaya hazırlanan Teşkilat dizisine birbirinden başarılı isimler veda ediyor.

Pazar akşamlarının sevilen projeleri arasında yer alan Teşkilat dizisi, yayınlanan yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitliyor. 6. sezonunda reytinglerde zirveyi yakalayan Teşkilat, flaş ayrılıklarıyla büyük ses getiriyor. Henüz sezon finali gerçekleşmeyen dizinin oyuncu kadrosuna dikkat çeken isimler veda ediyor. Yeni sezonda yepyeni kadrosuyla ekranlarda yerini alan dizi, şimdilik kadrosundan 3 başarılı oyuncuyu çıkarıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE 3 FLAŞ AYRILIK!

TRT1 ekranlarının büyük bir merakla takip edilen dizileri arasında yer alan Teşkilat, 7 Haziran Pazar akşamı 184. bölümüyle sezona ara vermeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu dizinin sezon finalinde kanlı bir düğün sahnesinin yaşanacağı konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 7 Mart 2021 tarihinden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen ve TRT1’de seyirciyle buluşan fenomen diziden 7. sezon öncesi 3 oyuncu birden ayrılıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Teşkilat diziye yeni sezonda başrol oyuncu olarak katılan Rabia Soytürk, veda ediyor. 6 sezon boyunca izleyiciden tam not almayı başaran Teşkilat dizisinden Soytürk’ün yanı sıra Erkan Bektaş ve Serhat Tulumluer de ayrılıyor.

Dizinin Hilal’i Rabia Soytürk, Cevher başkanı Erkan Bektaş ve Rutkay’ı Serhat Tulumluer’in senaryodaki rollerinin sezon sonu itibariyle biteceği konuşuluyor. Dizide başka ayrılıkların yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.