Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Düğünümüz Var dizisine bomba transfer! Komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt iddialı kadroda

Ekranların yeni komedi dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Düğünümüz Var’a bomba bir transfer gerçekleşti. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Düğünümüz Var dizisinin oyuncu kadrosu her geçen gün büyüyor. Son zamanların büyük ses getiren projeleri arasında yer alan Düğünümüz Var, güçlü oyuncu kadrosuna komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt dahil oldu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Düğünümüz Var dizisine bomba transfer! Komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt iddialı kadroda
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 15:20

Sıcak bir aile komedisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Düğünümüz Var dizisi oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen iddialı diziye bomba bir transfer gerçekleşiyor. tarafından hazırlanan iddialı projeye birbirinden başarılı isimler dahil oluyor. Son zamanların büyük ses getiren projeleri arasında yer alan Düğünümüz Var, güçlü oyuncu kadrosuna komedinin sevilen ismi ’u katıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Düğünümüz Var dizisinin her geçen gün büyüyor. Son olarak projeye dahil olan ismi Cengiz Bozkurt’un performansı ise şimdiden büyük merak uyandırıyor.

HABERİN ÖZETİ

Düğünümüz Var dizisine bomba transfer! Komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt iddialı kadroda

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Poll Films tarafından hazırlanan ve Polat Yağcı imzası taşıyan, Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun senaryosunu yazdığı, Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Düğünümüz Var' adlı aile komedisi dizisine sevilen komedi oyuncusu Cengiz Bozkurt dahil oldu.
Poll Films tarafından hazırlanan 'Düğünümüz Var' adlı aile komedisi dizisine komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt katıldı.
Dizinin senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu kaleme alıyor.
Mustafa Kotan, dizinin yönetmenliğini üstleniyor.
Dizide Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam ve Yasemin Ergene gibi isimler de yer alıyor.
Düğün hazırlıkları, aile ilişkileri ve komedi temalarının işleneceği dizinin Haziran ayında sete çıkması planlanıyor.
Dizinin 26 kişilik oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam edecek.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

DÜĞÜNÜMÜZ VAR DİZİSİNE BOMBA TRANSFER!

Poll Films tarafından hazırlanan ve Polat Yağcı imzası taşıyan Düğünümüz Var dizisi, yeni sezonun komedi dizisi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birbirinden ünlü isimlerin aynı projede yer alacağı Düğünümüz Var dizisine bomba bir transfer gerçekleşiyor. Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen Düğünümüz Var dizisi için oyuncu görüşmeleri devam ederken, proje yeni isimler de katılmaya devam ediyor.

Düğünümüz Var dizisine bomba transfer! Komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt iddialı kadroda

İzleyicinin büyük bir merakla araştırdığı Düğünümüz Var dizisi, aile komedisi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı Düğünümüz Var dizisi, bomba transferleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ses getiriyor. Haziran ayında sete çıkması planlanan iddialı dizide aile ilişkileri, düğün hazırlıkları ve komedi teması bir arada işleniyor.

Düğünümüz Var dizisine bomba transfer! Komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt iddialı kadroda

Senaryosuna ve karakterlerine dair detaylar henüz hazırlıklarına devam edilen Düğünümüz Var dizisinde birbirinden başarılı birçok isim bir arada buluşuyor. Yeni sezonda seyirciyle buluşacağı söylenen Düğünümüz Var dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Henüz hazırlık aşamasında olan iddialı projede şimdiden birbirinden başarılı birçok oyuncu yer alıyor.

Düğünümüz Var dizisine bomba transfer! Komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt iddialı kadroda

CENGİZ BOZKURT DÜĞÜNÜMÜZ VAR DİZİSİNİN İDDİALI KADROSUNA KATILDI!

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Düğünümüz Var dizisine komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Poll Films imzalı dizinin beşinci oyuncusu da belli oldu. Son dönemin en iddialı oyuncu kadrosunu bir araya getirmeye hazırlanan Düğünümüz Var dizisinin iddialı oyuncu kadrosuna son olarak Bozkurt katıldı.

Düğünümüz Var dizisine bomba transfer! Komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt iddialı kadroda

Ekrandaki komedi dizisi eksikliğini doldurmayı hedefleyen eğlenceli dizi Düğünümüz Var’ın yıldız isimlerden oluşan kadrosuna Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam ve Yasemin Ergene’den sonra değerli oyuncu Cengiz Bozkurt dahil oldu. Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisiyle ekranlarda yerini alan Bozkurt, Düğünümüz Var dizisinde seyirciyi güldürerek, kahkaha şöleni sunacak.

Düğünümüz Var dizisine bomba transfer! Komedinin sevilen ismi Cengiz Bozkurt iddialı kadroda

Birbirinden ünlü 26 flaş ismi buluşturacak olan Düğünümüz Var dizisi ekrandaki komedi ihtiyacını da karşılayacak. Mustafa Kotan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin 26 kişilik şampiyonlar ligini aratmayan oyuncu kadrosuna çok konuşulacak sürpriz isimler eklenmeye devam edecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasemin Ergene Düğünümüz Var dizisiyle ekranlara dönüyor! Başarılı oyuncunun rolü merak ediliyor
Eda Ece ve Şevval Sam Düğünümüz Var dizisinde buluşuyor! 26 flaş isim kadroda yer alacak
ETİKETLER
#cengiz bozkurt
#Poll Films
#Oyuncu Kadrosu
#Düğünümüz Var
#Aile Komedisi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.