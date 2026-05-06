Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı için şok tahmin! İsa Karakaş canlı yayında sıfır zam alacakları açıkladı

Engelli emekliliğinde rapor yenileme zorunluluğu tartışılırken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş “SGK çağırmadıkça işlem yapmayın” dedi. Emekli maaşına temmuz zammı için yüzde 20’ye yakın artış olacağını söyleyen Karakaş, en düşük maaşta yeni düzenlemenin sinyalini verdi.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 12:08

En düşük artacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında engelli emekliliği, ve yeni düzenlemelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Karakaş’ın açıklamaları, özellikle engelli vatandaşlar ve emeklilik bekleyenler açısından dikkat çekici başlıklar içerdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'de yaptığı açıklamada engelli emekliliği, zam oranları ve borç yapılandırması gibi emeklilikle ilgili önemli konulara değindi.
Engelli emekliliği için sağlık raporu yenilemesi yalnızca SGK'nın kontrol muayenesine çağırması durumunda gereklidir.
Vergi indirimiyle emeklilik hakkına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı halen beklenmektedir.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Nisan ayı itibarıyla yüzde 14,64 zam kesinleşmiştir.
Temmuz ayı için emekli maaş zammı oranının yüzde 17,5 ile yüzde 19,5 arasında olması beklenmektedir.
En düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin liraya çıkarılması beklenebilir ve bu artışın taban maaş üzerinden yapılması daha olasıdır.
Kamu alacaklarının yapılandırılmasında taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarılmıştır, bu SGK prim borçlarını da kapsamaktadır.
Engelli emeklilik başvurularında sağlık raporunun yenilenip yenilenmeyeceği sorusunun sıkça gündeme geldiğini belirten Karakaş, bu konuda net konuştu: Eğer kişi zaten engelli emeklilik kapsamında maaş alıyorsa, durup dururken rapor yenilemesine gerek yok. ancak kontrol muayenesine çağırırsa süreç yeniden başlar. Vergi indirimiyle emeklilik hakkına ilişkin sürecin de hâlâ sürdüğünü vurgulayan Karakaş, Anayasa Mahkemesi’nde bir yılı aşkın süredir bekleyen kararın henüz açıklanmadığını ve engelli vatandaşların bu sonucu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

ZAM ORANLARI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Nisan ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini hatırlatan Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu an yüzde 14,64 zam kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme nedeniyle yaklaşık yüzde 10,51 artış alıyor" dedi.

Temmuz ayı için beklentilere de değinen Karakaş, zam oranının yüzde 17,5 ile yüzde 19,5 arasında oluşabileceğini, yüzde 20 seviyesine yaklaşmasının mümkün ama aşmasının zor göründüğünü dile getirdi.

EN DÜŞÜK MAAŞTA KRİTİK SENARYO

En düşük emekli maaşıyla ilgili henüz net bir karar olmadığını belirten Karakaş, kök maaş üzerinden yapılacak artışların bazı emekliler için “sıfır zam” riski doğurabileceğini söyleyerek "Bu nedenle taban maaş üzerinden artış yapılması daha olası. En düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin lira seviyesine çıkarılması beklenebilir" şeklinde konuştu.

BORÇ YAPILANDIRMASINA 72 AY VADE

Gündemdeki torba kanun teklifine de değinen Karakaş, kamu alacaklarının yapılandırılmasında önemli bir değişiklik yapıldığını aktardı: “Daha önce 36 aya kadar olan taksitlendirme süresi 72 aya çıkarıldı. Bu, SGK prim borçları dahil tüm kamu alacaklarını kapsıyor.”

Ancak bu düzenlemenin yeterli olmadığını vurgulayan Karakaş, özellikle Bağ-Kur’luların emeklilik sürecinde daha kapsamlı yapılandırmalara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

“DAHA GENİŞ KAPSAMLI DÜZENLEME ŞART”

Borçları nedeniyle emekli olamayan birçok kişinin kredi çekmek zorunda kaldığını belirten Karakaş, ihya bekleyen Bağ-Kur’lular için de yeni düzenlemelerin umutla beklendiğini söyledi.

