Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yüzde 50 indirimli altın alanlar yandı! İslam Memiş canlı yayında yıl sonu rakamı verdi

İnternetten altın alanları bekleyen büyük tehlike ne? Vatandaşın ancak bozdururken fark edebildiği o yöntemi açıklayan Memiş, TGRT Haber canlı yayınında gram altın için de dudak uçuklatan yıl sonu rakamını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 10:36

Haftanın ortasına gelinirken piyasaların nabzı da hız kesmeden atmaya devam ediyor. İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın piyasasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde altın fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareketin hem yatırımcı ilgisini artırdığını hem de beraberinde bazı riskleri getirdiğini vurguladı.

HABERİN ÖZETİ

Yüzde 50 indirimli altın alanlar yandı! İslam Memiş canlı yayında yıl sonu rakamı verdi

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın piyasasındaki dalgalanmalara, sahte altın risklerine ve yatırımcıları bilgilendiren değerlendirmelerde bulundu.
Düğün sezonunda sahte altın vakalarında artış yaşandığı ve internet alışverişlerinde dolandırıcılığın yaygınlaştığı belirtildi.
Sahte altınların ayırt edilmesinin zorlaştığı, gelişmiş teknolojilerle birebir kopya ürünlerin üretilebildiği vurgulandı.
Piyasa fiyatının altında sunulan ucuz altın algısının riskli olduğu, güvenilir markalardan ve kuyumculardan alışverişin önerildiği ifade edildi.
Altın fiyatlarında yıl sonu için ons altında 5.800–6.000 dolar, gram altında ise 8.000 TL üzeri seviyelerin görülebileceği öngörüldü.
Yatırımcılara, piyasalardaki dalgalı seyre karşı uzun vadeli perspektifle hareket etmeleri tavsiye edildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Yüzde 50 indirimli altın alanlar yandı! İslam Memiş canlı yayında yıl sonu rakamı verdi

DÜĞÜN SEZONU GELDİ, DOLANDIRICILAR ARTTI

Memiş, özellikle düğün sezonu gibi talebin yoğun olduğu dönemlerde vakalarında ciddi artış yaşandığını belirtti. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin yaygınlaşmasıyla birlikte yöntemlerinin de çeşitlendiğine dikkat çekerek, “Vatandaş çoğu zaman ürünü satın alırken değil, bozdurmaya gittiğinde dolandırıldığını fark ediyor” ifadelerini kullandı. Online satışlarda genellikle gerçek ürün fotoğraflarının kullanıldığını ancak tüketiciye sahte ya da düşük ayarlı ürün gönderildiğini söyledi.

Yüzde 50 indirimli altın alanlar yandı! İslam Memiş canlı yayında yıl sonu rakamı verdi

SAHTE ALTINI ANLAMAK ZOR

Sahte altınların ayırt edilmesinin artık çok daha zor hale geldiğini belirten Memiş, dolandırıcıların gelişmiş teknolojiler kullanarak neredeyse birebir kopya ürünler üretebildiğini dile getirdi. Bu ürünlerin bazılarının altın kaplama olduğunu ve uzun süre renk değiştirmediğini, hatta üzerlerinde ayar damgası dahi bulunabildiğini ifade etti. Bu nedenle tüketicilerin yalnızca görsel incelemeyle gerçeklik tespiti yapmasının neredeyse imkânsız hale geldiğini söyledi.

Yüzde 50 indirimli altın alanlar yandı! İslam Memiş canlı yayında yıl sonu rakamı verdi

UCUZ ALTIN ALGISI SIKINTILI

Altın alışverişinde güvenliğin önemine vurgu yapan Memiş, mümkün olduğunca fiziki olarak kuyumcudan alışveriş yapılmasını önerdi. İnternet üzerinden alışveriş yapılacaksa bilinen ve güvenilir markaların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca “ucuz altın” algısına karşı da net konuşarak, piyasa fiyatının çok altında sunulan ürünlerin büyük risk taşıdığını ifade etti.

Kuyumculardan alınan sahte altın iddialarına da değinen Memiş, bu tür durumların çoğunlukla bilinçli şekilde sahte ürün alıp kullanan kişilerden kaynaklandığını söyledi. Sektördeki esnafın kendini korumak için teknolojik cihazlardan faydalandığını belirterek, “Altın röntgen cihazı sayesinde ürünün içeriği analiz edilebiliyor ve sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor” dedi. Türkiye’de de bu cihazların bazı kuyumcularda aktif olarak kullanıldığını ekledi.

Yüzde 50 indirimli altın alanlar yandı! İslam Memiş canlı yayında yıl sonu rakamı verdi

Öte yandan, piyasada sıkça karşılaşılan yüksek oranlı indirim kampanyalarına karşı da uyarılarda bulundu. Altında %40-50 gibi indirimlerin gerçekçi olmadığını belirten Memiş, işçilik maliyetinin ortalama %10 civarında olduğunu ve bu seviyenin üzerindeki indirimlerin çoğu zaman yanıltıcı olduğunu söyledi. “Üreticiden direkt satış” söylemlerinin de çoğunlukla bir pazarlama stratejisi olduğuna dikkat çekti.

KonuDetay
Piyasa UyarılarıYüksek oranlı indirim kampanyalarına karşı uyarılar yapıldı.
Altın İndirimleriAltında %40-50 gibi indirimlerin gerçekçi olmadığı belirtildi.
İşçilik MaliyetiAltın işçilik maliyetinin ortalama %10 civarında olduğu ifade edildi.
İndirimlerin Anlamı%10'un üzerindeki indirimlerin çoğu zaman yanıltıcı olduğu söylendi.
Pazarlama Stratejileri'Üreticiden direkt satış' söylemlerinin çoğunlukla bir pazarlama stratejisi olduğu vurgulandı.

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde ise piyasalardaki dalgalı seyrin sürebileceğini ifade etti. Ons altının güne yaklaşık %2 yükselişle başladığını, gram altının ise 6.800 TL seviyelerinde bulunduğunu belirtti. Kısa vadede inişli çıkışlı hareketlerin devam edebileceğini söyleyen Memiş, yatırımcılara uzun vadeli perspektifle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

KonuDetayDurum/SeviyeÖneri
Altın FiyatlarıPiyasalardaki dalgalı seyrin sürebileceğiOns altın: %2 yükselişle başladı
Gram altın: 6.800 TL		Yatırımcılara uzun vadeli perspektifle hareket etmeleri önerildi.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altında 5.800–6.000 dolar, gram altında ise 8.000 TL üzeri seviyelerin görülebileceğini öngördü. Ancak altının yılın başında önemli bir getiri sağladığını hatırlatarak, sürekli yükseliş beklentisinin gerçekçi olmadığını ifade etti. Buna karşın düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için geçmişteki düşüşlerin önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

KonuBeklenti/ÖngörüEk Açıklama
Ons Altın (Yıl Sonu Beklentisi)5.800–6.000 dolar
Gram Altın (Yıl Sonu Beklentisi)8.000 TL üzeri
Altının Genel Getirisi Yılın başında önemli getiri sağladı. Sürekli yükseliş beklentisi gerçekçi değil.
Fırsatlar Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için geçmişteki düşüşler önemli fırsatlar sunuyor.

Sonuç olarak, hem yatırım hem de alışveriş tarafında dikkatli olunması gereken bir dönemden geçildiğini vurgulayan Memiş, bilinçli hareket eden tüketicilerin riskleri en aza indirebileceğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor: Güncel benzin, motorin, LPG fiyatı
Milyonlarca davayı etkileyecek: Avukat Mert Yalçın'dan 12. Yargı Paketi analizi
ETİKETLER
#altın fiyatları
#dolandırıcılık
#Altın Piyasası
#sahte altın
#Indirim Kampanyaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.