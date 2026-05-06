Haftanın ortasına gelinirken piyasaların nabzı da hız kesmeden atmaya devam ediyor. İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın piyasasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde altın fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareketin hem yatırımcı ilgisini artırdığını hem de beraberinde bazı riskleri getirdiğini vurguladı.

HABERİN ÖZETİ Yüzde 50 indirimli altın alanlar yandı! İslam Memiş canlı yayında yıl sonu rakamı verdi İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın piyasasındaki dalgalanmalara, sahte altın risklerine ve yatırımcıları bilgilendiren değerlendirmelerde bulundu. Düğün sezonunda sahte altın vakalarında artış yaşandığı ve internet alışverişlerinde dolandırıcılığın yaygınlaştığı belirtildi. Sahte altınların ayırt edilmesinin zorlaştığı, gelişmiş teknolojilerle birebir kopya ürünlerin üretilebildiği vurgulandı. Piyasa fiyatının altında sunulan ucuz altın algısının riskli olduğu, güvenilir markalardan ve kuyumculardan alışverişin önerildiği ifade edildi. Altın fiyatlarında yıl sonu için ons altında 5.800–6.000 dolar, gram altında ise 8.000 TL üzeri seviyelerin görülebileceği öngörüldü. Yatırımcılara, piyasalardaki dalgalı seyre karşı uzun vadeli perspektifle hareket etmeleri tavsiye edildi.

DÜĞÜN SEZONU GELDİ, DOLANDIRICILAR ARTTI

Memiş, özellikle düğün sezonu gibi talebin yoğun olduğu dönemlerde sahte altın vakalarında ciddi artış yaşandığını belirtti. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin de çeşitlendiğine dikkat çekerek, “Vatandaş çoğu zaman ürünü satın alırken değil, bozdurmaya gittiğinde dolandırıldığını fark ediyor” ifadelerini kullandı. Online satışlarda genellikle gerçek ürün fotoğraflarının kullanıldığını ancak tüketiciye sahte ya da düşük ayarlı ürün gönderildiğini söyledi.

SAHTE ALTINI ANLAMAK ZOR

Sahte altınların ayırt edilmesinin artık çok daha zor hale geldiğini belirten Memiş, dolandırıcıların gelişmiş teknolojiler kullanarak neredeyse birebir kopya ürünler üretebildiğini dile getirdi. Bu ürünlerin bazılarının altın kaplama olduğunu ve uzun süre renk değiştirmediğini, hatta üzerlerinde ayar damgası dahi bulunabildiğini ifade etti. Bu nedenle tüketicilerin yalnızca görsel incelemeyle gerçeklik tespiti yapmasının neredeyse imkânsız hale geldiğini söyledi.

UCUZ ALTIN ALGISI SIKINTILI

Altın alışverişinde güvenliğin önemine vurgu yapan Memiş, mümkün olduğunca fiziki olarak kuyumcudan alışveriş yapılmasını önerdi. İnternet üzerinden alışveriş yapılacaksa bilinen ve güvenilir markaların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca “ucuz altın” algısına karşı da net konuşarak, piyasa fiyatının çok altında sunulan ürünlerin büyük risk taşıdığını ifade etti.

Kuyumculardan alınan sahte altın iddialarına da değinen Memiş, bu tür durumların çoğunlukla bilinçli şekilde sahte ürün alıp kullanan kişilerden kaynaklandığını söyledi. Sektördeki esnafın kendini korumak için teknolojik cihazlardan faydalandığını belirterek, “Altın röntgen cihazı sayesinde ürünün içeriği analiz edilebiliyor ve sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor” dedi. Türkiye’de de bu cihazların bazı kuyumcularda aktif olarak kullanıldığını ekledi.

Öte yandan, piyasada sıkça karşılaşılan yüksek oranlı indirim kampanyalarına karşı da uyarılarda bulundu. Altında %40-50 gibi indirimlerin gerçekçi olmadığını belirten Memiş, işçilik maliyetinin ortalama %10 civarında olduğunu ve bu seviyenin üzerindeki indirimlerin çoğu zaman yanıltıcı olduğunu söyledi. “Üreticiden direkt satış” söylemlerinin de çoğunlukla bir pazarlama stratejisi olduğuna dikkat çekti.

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde ise piyasalardaki dalgalı seyrin sürebileceğini ifade etti. Ons altının güne yaklaşık %2 yükselişle başladığını, gram altının ise 6.800 TL seviyelerinde bulunduğunu belirtti. Kısa vadede inişli çıkışlı hareketlerin devam edebileceğini söyleyen Memiş, yatırımcılara uzun vadeli perspektifle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altında 5.800–6.000 dolar, gram altında ise 8.000 TL üzeri seviyelerin görülebileceğini öngördü. Ancak altının yılın başında önemli bir getiri sağladığını hatırlatarak, sürekli yükseliş beklentisinin gerçekçi olmadığını ifade etti. Buna karşın düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için geçmişteki düşüşlerin önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Sonuç olarak, hem yatırım hem de alışveriş tarafında dikkatli olunması gereken bir dönemden geçildiğini vurgulayan Memiş, bilinçli hareket eden tüketicilerin riskleri en aza indirebileceğini söyledi.