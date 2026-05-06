Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor: Güncel benzin, motorin, LPG fiyatı

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 09:21
benzin zammı

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre benzin grubunda 2 lira zam bekleniyor.
 

Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik zinciri

Dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik zincirinin kopması, petrol işleme noktaları ve doğalgaz sahalarına saldırılar fiyatları artırıyor.
 

brent petrol

Savaş öncesinde 70 dolar olan brent petrol, bugün sabah saatleri itibarıyla 109,74 dolardan ilerliyor.

 

07 Mayıs 2026 Perşembe benzin zammı

BENZİNE 2 LİRA ZAM

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 07 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira zam bekleniyor.
 

Eşel Mobil Sistemi

Eşel Mobil Sistemi gereği artışın %75 oranı ÖTV'den karşılanacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatına yansıtılacak. Buna göre pompaya yansıması beklenen artış: benzin grubunda 50 kuruş şeklinde gerçekleşecek.
 

6 MAYIS 2026 AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 71.72 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL
 

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.80 TL

Motorin litre fiyatı: 71.58 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL
 

Ankara akaryakıt fiyatları

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.91 TL

Motorin litre fiyatı: 72.84 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL
 

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.19 TL

Motorin litre fiyatı: 73.11 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL
 

