Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor: Güncel benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre benzin grubunda 2 lira zam bekleniyor.
Dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik zincirinin kopması, petrol işleme noktaları ve doğalgaz sahalarına saldırılar fiyatları artırıyor.
Savaş öncesinde 70 dolar olan brent petrol, bugün sabah saatleri itibarıyla 109,74 dolardan ilerliyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 07 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira zam bekleniyor.
Eşel Mobil Sistemi gereği artışın %75 oranı ÖTV'den karşılanacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatına yansıtılacak. Buna göre pompaya yansıması beklenen artış: benzin grubunda 50 kuruş şeklinde gerçekleşecek.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.94 TL
Motorin litre fiyatı: 71.72 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Benzin litre fiyatı: 63.80 TL
Motorin litre fiyatı: 71.58 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Benzin litre fiyatı: 64.91 TL
Motorin litre fiyatı: 72.84 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
Benzin litre fiyatı: 65.19 TL
Motorin litre fiyatı: 73.11 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL