Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Özel Haber
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Milyonlarca davayı etkileyecek: Avukat Mert Yalçın'dan 12. Yargı Paketi analizi

Mahkeme mahkeme gezip derman bulamayanlar için yeni umut doğdu. Milyonlarca vatandaşın kaderini değiştirecek 12. Yargı Paketi için geri sayım başladı. Boşanma davalarından tutuklama kararlarına, e-tebligattan hızlı yargılamaya kadar hukuk sistemini değiştirecek dev reformun detaylarını Uzman Avukat Mert Yalçın, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Milyonlarca davayı etkileyecek: Avukat Mert Yalçın'dan 12. Yargı Paketi analizi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 16:03

Türkiye'de hukuk sistemindeki işleyişi hızlandırmak, hak kayıplarını önlemek ve yargı süreçlerini kolaylaştırmak için 12. Yargı Paketi hazırlanıyor. Adalet sisteminde kapsamlı değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi için hazırlıklar hız kazandı. koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesi ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'istikşafi görüşmelerimiz sürüyor' diyerek duyurduğu 12. Yargı Paketi, Türk hukuk sisteminde dijital bir devrim ve uygulama pratiğinde büyük bir dönüşüm vaat ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Milyonlarca davayı etkileyecek: Avukat Mert Yalçın'dan 12. Yargı Paketi analizi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de hukuk sistemindeki işleyişi hızlandırmak, hak kayıplarını önlemek ve yargı süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla 12. Yargı Paketi hazırlanıyor.
12. Yargı Paketi ile yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesi ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması hedefleniyor.
Paketin temel amacı, yargı sistemini daha hızlı, etkin ve öngörülebilir hale getirmek.
Paket kapsamında yargılamaların kısaltılması, tutuklama tedbirinin istisnai niteliğinin vurgulanarak adli kontrol uygulamalarının etkinleştirilmesi, bilirkişi incelemelerinin kısaltılması gibi düzenlemeler dikkat çekiyor.
Tutuklama daha zor şartlara bağlanabilir ve adli kontrol daha yaygın kullanılabilirken, uzun tutukluluk sürelerine karşı dengeleyici düzenlemeler gelebilir.
E-tebligatın yaygınlaştırılması gibi teknik konularda en hızlı etkinin görülmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Peki 12. Yargı Paketi'nin kapsamı ne? Adalet sisteminde neler değişecek? Avukat Mert Yalçın, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a paketin kapsamı hakkında detaylı bilgi verdi. İşte madde madde yeni yargı düzeni...

Milyonlarca davayı etkileyecek: Avukat Mert Yalçın'dan 12. Yargı Paketi analizi

12. Yargı Paketi’nin temel felsefesi ve Türk hukuk sisteminde çözmeyi amaçladığı en kritik sorun nedir?

Avukat Mert Yalçın: Yargı Paketi’nin temel amacı, yargı sistemini daha hızlı, etkin ve öngörülebilir hale getirmektir. Özellikle uzun süren yargılamalar, mahkemelerin iş yükü ve uygulamada yaşanan usul sorunları uzun süredir hem hukukçuların hem de vatandaşların en önemli şikâyetleri arasında yer almaktadır. Paketin, bu sorunlara çözüm üretmeyi ve adalet hizmetinin daha etkin işlemesini hedeflediği görülmektedir.

Milyonlarca davayı etkileyecek: Avukat Mert Yalçın'dan 12. Yargı Paketi analizi

TUTUKLAMA ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Paket kapsamında en dikkat çeken düzenlemeler hangileri?

Avukat Mert Yalçın: Paket kapsamında en dikkat çeken düzenlemeler; yargılamaların kısaltılmasına yönelik adımlar, tutuklama tedbirinin istisnai niteliğinin vurgulanarak adli kontrol uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi, bilirkişi incelemeleri süreçlerinin kısaltılması, alacak tahsilinin kolaylaştırılması, usul işlemlerindeki aksaklıkların giderilmesi, çekişmeli boşanma davaları ve başka bazı uyuşmazlıklarda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının güçlendirilmesi ile e-tebligat uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler dikkat çekmektedir.

Milyonlarca davayı etkileyecek: Avukat Mert Yalçın'dan 12. Yargı Paketi analizi

Önceki yargı paketleriyle kıyasladığımızda, bu paketi diğerlerinden ayıran en radikal değişiklik nedir?

Avukat Mert Yalçın: Önceki yargı paketleriyle kıyaslandığında, 12. Yargı Paketi’ni farklı kılan nokta yalnızca mevzuat değişikliği getirmesi değil, uygulama pratiğine doğrudan etki etmeyi hedeflemesidir.

Milyonlarca davayı etkileyecek: Avukat Mert Yalçın'dan 12. Yargı Paketi analizi

TUTUKLULUK SÜRELERİ KISALACAK

Tutuklama ve adli kontrol uygulamalarında bir değişim öngörülüyor mu?

Avukat Mert Yalçın: Paket yürürlüğe girdikten sonra ilk etkinin özellikle mahkemelerin işleyişinde ve ceza yargılamalarında görülmesi bekleniyor. Daha hızlı ilerleyen süreçler ve koruma tedbirlerinde daha dengeli uygulamalar, vatandaşın doğrudan hissedeceği değişiklikler arasında olacaktır.

Bu konuda henüz maddeler netleşmemiş olsa da beklenti şu yöndedir:
-Tutuklama daha zor şartlara bağlanabilir (ölçülülük vurgusu).
-Adli kontrol (yurt dışı yasağı, imza, elektronik kelepçe vb.) daha yaygın kullanılabilir.
-Uzun tutukluluk sürelerine karşı dengeleyici düzenlemeler gelebilir.

Milyonlarca davayı etkileyecek: Avukat Mert Yalçın'dan 12. Yargı Paketi analizi

DAVA SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Bu paket yürürlüğe girdikten sonra en hızlı etkisini nerede görürüz?

Avukat Mert Yalçın: En hızlı etkiyi işleyişe dair teknik konularda görürüz. Çünkü onlar kanun çıkar çıkmaz uygulanabilir durumda olacaktır. Örneğin; e-tebligatın yaygınlaştırılması en hızlı görebileceğimiz etkidir. Yine süreçte, tutuklama yerine adli kontrol kararları verilmesi de ilk görülen etkilerden olacaktır.

Milyonlarca davayı etkileyecek: Avukat Mert Yalçın'dan 12. Yargı Paketi analizi

Uzun vadede hukuk sistemine katkısı ne olur?

Avukat Mert Yalçın: Uzun vadede bu düzenlemelerin hukuk güvenliği ve yargıya duyulan toplumsal güven açısından önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Yargının daha hızlı, öngörülebilir ve ölçülü işlemesi, hem bireysel hakların korunması hem de toplumdaki adalet algısının güçlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ancak her reformda olduğu gibi, asıl belirleyici unsur elbette uygulamanın nasıl şekilleneceği olacaktır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Malakka Boğazı'nda büyük risk: Necmettin Mutlu, küresel ekonomi yangını için uyardı
Rojin Kabaiş dosyası yeniden açılıyor! Adli Tıp Uzmanı Hakan Kar, kilitli telefon ve kayıp DNA'ya dikkat çekti
Bakan Bayraktar ilk kez açıkladı! Diyarbakır’da yeni strateji için düğmeye basıldı
ETİKETLER
#adalet bakanlığı
#yargı reformu
#Hukuk Sistemi
#12. Yargı Paketi
#Tutuklama Şartları
#Özel Haber
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.