Milyonlarca davayı etkileyecek: Avukat Mert Yalçın'dan 12. Yargı Paketi analizi

Türkiye'de hukuk sistemindeki işleyişi hızlandırmak, hak kayıplarını önlemek ve yargı süreçlerini kolaylaştırmak için 12. Yargı Paketi hazırlanıyor. Adalet sisteminde kapsamlı değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi için hazırlıklar hız kazandı. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesi ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'istikşafi görüşmelerimiz sürüyor' diyerek duyurduğu 12. Yargı Paketi, Türk hukuk sisteminde dijital bir devrim ve uygulama pratiğinde büyük bir dönüşüm vaat ediyor.

Peki 12. Yargı Paketi'nin kapsamı ne? Adalet sisteminde neler değişecek? Avukat Mert Yalçın, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a paketin kapsamı hakkında detaylı bilgi verdi. İşte madde madde yeni yargı düzeni...

12. Yargı Paketi’nin temel felsefesi ve Türk hukuk sisteminde çözmeyi amaçladığı en kritik sorun nedir?

Avukat Mert Yalçın: Yargı Paketi’nin temel amacı, yargı sistemini daha hızlı, etkin ve öngörülebilir hale getirmektir. Özellikle uzun süren yargılamalar, mahkemelerin iş yükü ve uygulamada yaşanan usul sorunları uzun süredir hem hukukçuların hem de vatandaşların en önemli şikâyetleri arasında yer almaktadır. Paketin, bu sorunlara çözüm üretmeyi ve adalet hizmetinin daha etkin işlemesini hedeflediği görülmektedir.

TUTUKLAMA ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Paket kapsamında en dikkat çeken düzenlemeler hangileri?

Avukat Mert Yalçın: Paket kapsamında en dikkat çeken düzenlemeler; yargılamaların kısaltılmasına yönelik adımlar, tutuklama tedbirinin istisnai niteliğinin vurgulanarak adli kontrol uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi, bilirkişi incelemeleri süreçlerinin kısaltılması, alacak tahsilinin kolaylaştırılması, usul işlemlerindeki aksaklıkların giderilmesi, çekişmeli boşanma davaları ve başka bazı uyuşmazlıklarda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının güçlendirilmesi ile e-tebligat uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler dikkat çekmektedir.

Önceki yargı paketleriyle kıyasladığımızda, bu paketi diğerlerinden ayıran en radikal değişiklik nedir?

Avukat Mert Yalçın: Önceki yargı paketleriyle kıyaslandığında, 12. Yargı Paketi’ni farklı kılan nokta yalnızca mevzuat değişikliği getirmesi değil, uygulama pratiğine doğrudan etki etmeyi hedeflemesidir.

TUTUKLULUK SÜRELERİ KISALACAK

Tutuklama ve adli kontrol uygulamalarında bir değişim öngörülüyor mu?

Avukat Mert Yalçın: Paket yürürlüğe girdikten sonra ilk etkinin özellikle mahkemelerin işleyişinde ve ceza yargılamalarında görülmesi bekleniyor. Daha hızlı ilerleyen süreçler ve koruma tedbirlerinde daha dengeli uygulamalar, vatandaşın doğrudan hissedeceği değişiklikler arasında olacaktır.

Bu konuda henüz maddeler netleşmemiş olsa da beklenti şu yöndedir:

-Tutuklama daha zor şartlara bağlanabilir (ölçülülük vurgusu).

-Adli kontrol (yurt dışı yasağı, imza, elektronik kelepçe vb.) daha yaygın kullanılabilir.

-Uzun tutukluluk sürelerine karşı dengeleyici düzenlemeler gelebilir.

DAVA SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Bu paket yürürlüğe girdikten sonra en hızlı etkisini nerede görürüz?

Avukat Mert Yalçın: En hızlı etkiyi işleyişe dair teknik konularda görürüz. Çünkü onlar kanun çıkar çıkmaz uygulanabilir durumda olacaktır. Örneğin; e-tebligatın yaygınlaştırılması en hızlı görebileceğimiz etkidir. Yine süreçte, tutuklama yerine adli kontrol kararları verilmesi de ilk görülen etkilerden olacaktır.

Uzun vadede hukuk sistemine katkısı ne olur?

Avukat Mert Yalçın: Uzun vadede bu düzenlemelerin hukuk güvenliği ve yargıya duyulan toplumsal güven açısından önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Yargının daha hızlı, öngörülebilir ve ölçülü işlemesi, hem bireysel hakların korunması hem de toplumdaki adalet algısının güçlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ancak her reformda olduğu gibi, asıl belirleyici unsur elbette uygulamanın nasıl şekilleneceği olacaktır.

