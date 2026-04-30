Klasik yöntemlerin dışına çıkılarak başlatılan 'ankonvansiyonel' üretim hamlesinde 3-4 kilometrelik yatay sondajlar başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay’ın sorularını cevaplarken, özellikle Diyarbakır’daki enerji çalışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Bayraktar ilk kez açıkladı! Diyarbakır’da yeni strateji için düğmeye basıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Diyarbakır bölgesinde 'konvansiyonel olmayan' yani kaya gazı ve petrolü üretimi için 3-4 kilometrelik yatay sondajlar ve çatlatma teknikleri kullanmaya başladığını duyurdu. Türkiye, Diyarbakır'da kaya gazı ve petrolü üretimi için 'ankonvansiyonel üretim' yöntemini deniyor. Bu yöntemde, kayaların içerisine sıkışmış petrol ve doğal gazı üretmek için özel bir teknoloji kullanılıyor. Diyarbakır'daki çalışmalarda 3-4 kilometrelik yatay sondajlar yapılacak ve ardından çatlatma teknikleri uygulanacak. Bu teknoloji, Amerika'yı dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi yapmış ve Türkiye de bu teknolojiyi deneyerek kayalarda olduğunu düşündüğü petrolü çıkarmayı hedefliyor. Yöntem daha masraflı olsa da, petrol fiyatının yüksek olması durumunda karlı olabileceği ve Amerika'nın bu yöntemi daha uygun maliyetle uyguladığı belirtildi.

Bakan Bayraktar, Doğu Anadolu’daki bazı bölgelerde geçmişte yapılan aramalara rağmen henüz istenilen sonuçların alınamadığını belirterek "İşte 70 sene önce şöyle oldu, birkaç arama yapıldı. Vazgeçmiş değiliz. Yani bir deneme daha yapacağız ama şu ana kadar bir şey çıkmadı. Diyarbakır’daki durum farklı” şeklinde konuştu.

DEVRİM GİBİ TEKNOLOJİ KULLANILACAK

Diyarbakır’da yürütülen çalışmaların farklı bir boyutta olduğunu vurgulayan Bayraktar, bölgede “ankonvansiyonel üretim” denendiğini ifade etti:

“Bir ankonvansiyonel üretim deniyoruz. Bismil’in kuzeyinde dört tane sahada Amerikalı şirketlerle ortak olduk. Çünkü o kaya gazı teknolojisi veya kaya petrolü, kayaların içerisine sıkışmış petrol ve doğal gazın üretilmesi meselesi Amerika’yı dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi yapmış. Çünkü özel bir teknoloji.”

YATAY SONDAJ VE ÇATLATMA

Yeni yöntemlere dikkat çeken Bakan Bayraktar, yatay sondaj ve çatlatma tekniklerinin uygulanacağını söyleyerek "Yatay sondaj yapıyoruz normal konvansiyonel, alışılmış usulde. Sonra 3 km, 4 km yatay da gidiliyor. Texas’taki Permian Basin’ler, Pennsylvania’lar, Dakota’lar gibi Amerika’nın her yerinde bu teknoloji ile kayaların içerisindeki kaynaklar çıkarılıyor. Şimdi bunu Diyarbakır’da deniyoruz. Bu sene yatay sondaj yapacağız. Yatay sondajdan sonra çatlatma yapıp kayalarda olduğunu düşündüğümüz o petrolü çıkarmayı hedefliyoruz” diyerek çarpıcı gelişmeleri kaydetti.

Bu yöntemin maliyetine de değinen Bayraktar, ekonomik açıdan değerlendirme yaptı:

"Daha mı masraflı? Daha masraflı. Ama şöyle düşünün: Petrol 100 dolar mesela. Ne çıkarsa tam kâr. Amerika’yı niye tercih ettik? Çünkü o teknolojiyi en ucuz, maliyeti en uygun şekilde uygulayan ülke. Amerika bu yöntemle petrolü 50-55 dolar maliyetle çıkarıp para kazanıyor.”

Konu Değerlendirme Yöntemin Maliyeti Daha masraflı Ekonomik Gerekçe (Petrol 100$ iken) Tam kâr Amerika'nın Tercih Edilme Sebebi Teknolojiyi en ucuz ve maliyeti en uygun şekilde uygulayan ülke olması Amerika'nın Maliyeti 50-55 dolar/varil ile petrol çıkarıp para kazanıyor

Bakanın açıklamaları, Türkiye’nin özellikle Diyarbakır bölgesinde kaya petrolü ve gazı üretimi konusunda yeni bir döneme girmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.