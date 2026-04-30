Bakan Bayraktar ilk kez açıkladı! Diyarbakır’da yeni strateji için düğmeye basıldı

Klasik yöntemlerin dışına çıkılarak başlatılan 'ankonvansiyonel' üretim hamlesinde 3-4 kilometrelik yatay sondajlar başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay’ın sorularını cevaplarken, özellikle Diyarbakır’daki enerji çalışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar, Doğu Anadolu’daki bazı bölgelerde geçmişte yapılan aramalara rağmen henüz istenilen sonuçların alınamadığını belirterek "İşte 70 sene önce şöyle oldu, birkaç arama yapıldı. Vazgeçmiş değiliz. Yani bir deneme daha yapacağız ama şu ana kadar bir şey çıkmadı. Diyarbakır’daki durum farklı” şeklinde konuştu.
Diyarbakır’da yürütülen çalışmaların farklı bir boyutta olduğunu vurgulayan Bayraktar, bölgede “ankonvansiyonel üretim” denendiğini ifade etti:
“Bir ankonvansiyonel üretim deniyoruz. Bismil’in kuzeyinde dört tane sahada Amerikalı şirketlerle ortak olduk. Çünkü o kaya gazı teknolojisi veya kaya petrolü, kayaların içerisine sıkışmış petrol ve doğal gazın üretilmesi meselesi Amerika’yı dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi yapmış. Çünkü özel bir teknoloji.”
Yeni yöntemlere dikkat çeken Bakan Bayraktar, yatay sondaj ve çatlatma tekniklerinin uygulanacağını söyleyerek "Yatay sondaj yapıyoruz normal konvansiyonel, alışılmış usulde. Sonra 3 km, 4 km yatay da gidiliyor. Texas’taki Permian Basin’ler, Pennsylvania’lar, Dakota’lar gibi Amerika’nın her yerinde bu teknoloji ile kayaların içerisindeki kaynaklar çıkarılıyor. Şimdi bunu Diyarbakır’da deniyoruz. Bu sene yatay sondaj yapacağız. Yatay sondajdan sonra çatlatma yapıp kayalarda olduğunu düşündüğümüz o petrolü çıkarmayı hedefliyoruz” diyerek çarpıcı gelişmeleri kaydetti.
Bu yöntemin maliyetine de değinen Bayraktar, ekonomik açıdan değerlendirme yaptı:
"Daha mı masraflı? Daha masraflı. Ama şöyle düşünün: Petrol 100 dolar mesela. Ne çıkarsa tam kâr. Amerika’yı niye tercih ettik? Çünkü o teknolojiyi en ucuz, maliyeti en uygun şekilde uygulayan ülke. Amerika bu yöntemle petrolü 50-55 dolar maliyetle çıkarıp para kazanıyor.”
|Konu
|Değerlendirme
|Yöntemin Maliyeti
|Daha masraflı
|Ekonomik Gerekçe (Petrol 100$ iken)
|Tam kâr
|Amerika'nın Tercih Edilme Sebebi
|Teknolojiyi en ucuz ve maliyeti en uygun şekilde uygulayan ülke olması
|Amerika'nın Maliyeti
|50-55 dolar/varil ile petrol çıkarıp para kazanıyor
Bakanın açıklamaları, Türkiye’nin özellikle Diyarbakır bölgesinde kaya petrolü ve gazı üretimi konusunda yeni bir döneme girmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.