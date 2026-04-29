Bakan Bayraktar duyurdu! KKTC’ye doğal gaz boru hattı geliyor

Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen ve dijital haber portallarının yöneticilerinin katıldığı buluşmada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji diplomasisi ve çevre stratejilerini masaya yatırdı. Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay'ın iştirak ettiği toplantıda önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji rotasındaki kararlılığı vurgulandı. Karadeniz'deki üretimin devam edeceğini belirten Bayraktar, "Akdeniz’de aramadan vazgeçmiş değiliz. Yeni projede KKTC’ye bir doğal gaz boru hattı çalışması içindeyiz" ifadelerini kullandı.
Akdeniz’den vazgeçmedik. Geçmişte 9 derin deniz sondajı yaptık. Karadeniz gazı gibi keşfimiz olmadı maalesef. Odağımız Karadeniz’de üretimi artırmak. Karadeniz’de o kadar büyük potansiyel var ki. Benim bütün mesaimi buraya ayırmam kadar doğal bir şey olamaz. Karadeniz’de yeni sondajlarımız var, bunlarla beraber yeni keşifler inşallah katmaya çalışıyoruz. Akdeniz’de aramadan vazgeçmiş değiliz. Yeni projede KKTC’ye bir doğal gaz boru hattı çalışması içindeyiz. BOTAŞ mühendislik çalışması yapıyor. İnşallah orada bulacağımız bir gazı daha sonra Türkiye’ye bir akışla sunabiliriz. Bu bağlantısallık en önemli mesele.