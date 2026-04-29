Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Bayraktar duyurdu! KKTC’ye doğal gaz boru hattı geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, KKTC’ye bir doğal gaz boru hattı için çalışmaların devam ettiğini bildirildi. "Akdeniz’den vazgeçmedik" diyen Bayraktar, "İnşallah orada bulacağımız bir gazı daha sonra Türkiye’ye bir akışla sunabiliriz" ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:29
Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen ve dijital haber portallarının yöneticilerinin katıldığı buluşmada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ve çevre stratejilerini masaya yatırdı. Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay'ın iştirak ettiği toplantıda önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji rotasındaki kararlılığı vurgulandı. Karadeniz'deki üretimin devam edeceğini belirten Bayraktar, "Akdeniz’de aramadan vazgeçmiş değiliz. Yeni projede KKTC’ye bir doğal gaz boru hattı çalışması içindeyiz" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Türkiye'nin enerji diplomasisi ve çevre stratejilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki üretimin devam edeceğini belirtti.
Akdeniz'de arama faaliyetlerinden vazgeçilmediğini vurguladı.
Yeni bir projeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bir doğal gaz boru hattı çalışması içinde olunduğunu duyurdu.
Bu çalışmanın mühendislik kısmını BOTAŞ'ın yürüttüğünü ifade etti.
Bulunacak gazın daha sonra Türkiye'ye akışla sunulmasının hedeflendiğini belirtti.
"KKTC’YE DOĞAL GAZ BORU HATTI ÇALIŞMASI İÇİNDEYİZ”

Akdeniz’den vazgeçmedik. Geçmişte 9 derin deniz sondajı yaptık. Karadeniz gazı gibi keşfimiz olmadı maalesef. Odağımız Karadeniz’de üretimi artırmak. Karadeniz’de o kadar büyük potansiyel var ki. Benim bütün mesaimi buraya ayırmam kadar doğal bir şey olamaz. Karadeniz’de yeni sondajlarımız var, bunlarla beraber yeni keşifler inşallah katmaya çalışıyoruz. Akdeniz’de aramadan vazgeçmiş değiliz. Yeni projede KKTC’ye bir doğal gaz boru hattı çalışması içindeyiz. BOTAŞ mühendislik çalışması yapıyor. İnşallah orada bulacağımız bir gazı daha sonra Türkiye’ye bir akışla sunabiliriz. Bu bağlantısallık en önemli mesele.

