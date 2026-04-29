Petrolde tansiyon düşmüyor: Brent 111 dolara dayandı

HÜRMÜZ BOĞAZI BASKISI SÜRÜYOR

İran’ın, küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda trafiği kısıtlaması da arz endişelerini canlı tutuyor. Bu tablo, enerji piyasasında risk priminin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Piyasa verileri de sıkışık görünümü destekledi. American Petroleum Institute verilerine göre, ABD’de 24 Nisan ile sona eren haftada ham petrol stokları 1 milyon 790 bin varil azaldı. Aynı dönemde benzin stokları 8 milyon 470 bin varil, distilat ürün stokları ise 2 milyon 600 bin varil geriledi.