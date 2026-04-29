Petrolde tansiyon düşmüyor: Brent 111 dolara dayandı

Petrol piyasasında tansiyon yine yüksek. ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukayı uzatabileceğine ilişkin haberler, çarşamba günü fiyatlara yeni bir destek verdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik ablukaya devam edilmesi için hazırlık yapılması talimatı verdiği bildirildi. ABD’li yetkililere dayandırılan haberlerde, bu adımın İran limanlarına yönelik deniz trafiğini sınırlamayı ve ülkenin petrol ihracatı üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı ifade edildi.
Fiyat tarafında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Haziran vadeli Brent petrol varil başına 111 dolar civarında işlem görürken, WTI ham petrol kontratları 100 dolar seviyesine yakın kalmayı sürdürüyor.
Aslında piyasaların bu kadar gergin olmasının nedeni sadece fiyat hareketi değil. ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese rağmen kalıcı bir uzlaşıya dönük müzakerelerin tıkanması, yatırımcıların temkinli durmasına yol açıyor.
İran’ın, küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda trafiği kısıtlaması da arz endişelerini canlı tutuyor. Bu tablo, enerji piyasasında risk priminin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.
Piyasa verileri de sıkışık görünümü destekledi. American Petroleum Institute verilerine göre, ABD’de 24 Nisan ile sona eren haftada ham petrol stokları 1 milyon 790 bin varil azaldı. Aynı dönemde benzin stokları 8 milyon 470 bin varil, distilat ürün stokları ise 2 milyon 600 bin varil geriledi.