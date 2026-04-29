Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Petrolde tansiyon düşmüyor: Brent 111 dolara dayandı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 10:03
1
Petrol piyasasında tansiyon yine yüksek. ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukayı uzatabileceğine ilişkin haberler, çarşamba günü fiyatlara yeni bir destek verdi.

 

 

 

2
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik ablukaya devam edilmesi için hazırlık yapılması talimatı verdiği bildirildi. ABD’li yetkililere dayandırılan haberlerde, bu adımın İran limanlarına yönelik deniz trafiğini sınırlamayı ve ülkenin petrol ihracatı üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı ifade edildi.

3
BRENT 111 DOLAR CİVARINDA

Fiyat tarafında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Haziran vadeli Brent petrol varil başına 111 dolar civarında işlem görürken, WTI ham petrol kontratları 100 dolar seviyesine yakın kalmayı sürdürüyor.

4
Aslında piyasaların bu kadar gergin olmasının nedeni sadece fiyat hareketi değil. ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese rağmen kalıcı bir uzlaşıya dönük müzakerelerin tıkanması, yatırımcıların temkinli durmasına yol açıyor.

5
HÜRMÜZ BOĞAZI BASKISI SÜRÜYOR

İran’ın, küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda trafiği kısıtlaması da arz endişelerini canlı tutuyor. Bu tablo, enerji piyasasında risk priminin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Piyasa verileri de sıkışık görünümü destekledi. American Petroleum Institute verilerine göre, ABD’de 24 Nisan ile sona eren haftada ham petrol stokları 1 milyon 790 bin varil azaldı. Aynı dönemde benzin stokları 8 milyon 470 bin varil, distilat ürün stokları ise 2 milyon 600 bin varil geriledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.