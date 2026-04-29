Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan karbon emisyonu açıklaması: Yıllık 6,55 milyon ton bertaraf edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Sıfır Atık Vakfı ile İşbirliği toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, sıfır emisyon yol haritasına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Günümüze baktığımızda ulaştırma sektörü sera gazı emisyonuna neden olan sektörler arasında yaklaşık %21'lik bir pay ile dünyada 3., 17,6'lık bir pay ile Türkiye'de ise ikinci sırada. Yani yapmamız gereken birçok işimiz var demektir. Bu veriler ulaşım sektörünün iklim değişikliği ile mücadelete kritik bir rol üstlendiğini ya da üstlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle bugün küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gersekler ulaşım sektörünü değişime zorlamaktadır. Bu değişim sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine yönelik bir sorumluluktur. Bu kapsamda bugün sıfır atık vakfıyla imzalayacağımız işbirliği protokolü bu sorumluluğun bilinciyle atılmış yeni ve güçlü bir adımdır.

KARBON AYAK İZİ HESABI

Zaten biz kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye'nin ulaşımda ne sıfır emisyon yol haritası projemiz, her bilet bir fidan sevdamız yeşil vatan kampanyası gibi çevre odaklı çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla bu alanda ciddi bir birikim oluşturmuştur.

2053 net sıfır emisyon hedefimize çok daha motive gidiyoruz. Türkiye'nin net sıfır emisyon yol haritası projesini Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında finanse ederek sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz.

DAHA TEMİZ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Bu proje ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sere gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çalışma oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik, ulaşım modları gibi mevcut durumu analiz ederek farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonlarını oluşturuyoruz. Son 24 yılda 6.101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30.051 kilometreye yükselterek kesintisiz trafik akışıyla yaklaşık 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği yıllık 6,55 milyon ton karbon emisyonunu atmosferimizden bertaraf ederek gelecek nesillerimize daha temiz bir Türkiye mirası hazırladık. Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, güneş enerji sistemleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izimizi azaltıyoruz, azaltmaya gayret ediyoruz. Yıllık yaklaşık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği de sağlıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri de trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasını sağlıyor. Demir yolunda yük taşımacılığı payını %5'den 22'ye yükseltmek için projelerimizle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok mutlu taşımacılığı da destekliyoruz.

62 MİLYON TON KARBON EMİSYONU ENGELLENDİ

Sadece Marmaray projemizle 2013 yılından bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunu engelledik. Yeşil Liman sertifikası ve deniz taşımacılığında degarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü destekliyoruz. Dünyada 92 ülkede toplam 625 havalimanının dahil olduğu uluslararası havalimanları konseyi tarafından yürütülen havalimanı karbon akreditasyonu programı kapsamında ülkemiz karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 52 havalimanıyla ABD'den sonra en yüksek sayıda sertifikaya sahip ikinci ülke konumundayız.