Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan karbon emisyonu açıklaması: Yıllık 6,55 milyon ton bertaraf edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Sıfır Atık Vakfı ile İşbirliği toplantısında sıfır emisyon yol haritası projesine ilişkin bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu, 2053 hedeflerine değinerek ''Yaklaşık 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği yıllık 6,55 milyon ton karbon emisyonunu atmosferimizden bertaraf ederek gelecek nesillerimize daha temiz bir Türkiye mirası hazırladık'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 10:34

ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Sıfır Atık Vakfı ile İşbirliği toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, sıfır emisyon yol haritasına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Günümüze baktığımızda ulaştırma sektörü sera gazı emisyonuna neden olan sektörler arasında yaklaşık %21'lik bir pay ile dünyada 3., 17,6'lık bir pay ile Türkiye'de ise ikinci sırada. Yani yapmamız gereken birçok işimiz var demektir. Bu veriler ulaşım sektörünün ile mücadelete kritik bir rol üstlendiğini ya da üstlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle bugün küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gersekler ulaşım sektörünü değişime zorlamaktadır. Bu değişim sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine yönelik bir sorumluluktur. Bu kapsamda bugün sıfır atık vakfıyla imzalayacağımız işbirliği protokolü bu sorumluluğun bilinciyle atılmış yeni ve güçlü bir adımdır.

KARBON AYAK İZİ HESABI

Zaten biz kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye'nin ulaşımda ne sıfır emisyon yol haritası projemiz, her bilet bir fidan sevdamız yeşil vatan kampanyası gibi çevre odaklı çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla bu alanda ciddi bir birikim oluşturmuştur.

2053 net sıfır emisyon hedefimize çok daha motive gidiyoruz. Türkiye'nin net sıfır emisyon yol haritası projesini Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında finanse ederek sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz.

DAHA TEMİZ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Bu proje ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sere gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çalışma oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik, ulaşım modları gibi mevcut durumu analiz ederek farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonlarını oluşturuyoruz. Son 24 yılda 6.101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30.051 kilometreye yükselterek kesintisiz trafik akışıyla yaklaşık 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği yıllık 6,55 milyon ton karbon emisyonunu atmosferimizden bertaraf ederek gelecek nesillerimize daha temiz bir Türkiye mirası hazırladık. Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, güneş enerji sistemleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izimizi azaltıyoruz, azaltmaya gayret ediyoruz. Yıllık yaklaşık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği de sağlıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri de trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasını sağlıyor. Demir yolunda yük taşımacılığı payını %5'den 22'ye yükseltmek için projelerimizle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok mutlu taşımacılığı da destekliyoruz.

62 MİLYON TON KARBON EMİSYONU ENGELLENDİ

Sadece Marmaray projemizle 2013 yılından bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunu engelledik. Yeşil Liman sertifikası ve deniz taşımacılığında degarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü destekliyoruz. Dünyada 92 ülkede toplam 625 havalimanının dahil olduğu uluslararası havalimanları konseyi tarafından yürütülen havalimanı karbon akreditasyonu programı kapsamında ülkemiz karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 52 havalimanıyla ABD'den sonra en yüksek sayıda sertifikaya sahip ikinci ülke konumundayız.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin jet yakıtı problemi yok
ETİKETLER
#iklim değişikliği
#ulaştırma
#Yeşil Dönüşüm
#Karbon Ayak Izi
#Sıfır Emisyon
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.