Kalbi duran Oktay Çabuk'un röportajındaki sözler dikkat çekti! "Bugün varız, yarın yokuz"

Annesine eşlik etmek için Portekiz’e giden oyuncu Oktay Çubuk aniden rahatsızlandı ve kalbi durdu. 30 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımda tedavi altına alındığı, hayati riskinin ise ortadan kalktığı bildirildi. Yaşanan kötü olaylardan sonra ise akıllara Çubuk’un geçmişteki bir röportajı geldi.

KALBİ DURAN OKTAY ÇABUK'UN RÖPORTAJINDAKİ SÖZLER DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, Portekiz tatili sırasında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle gündeme geldi. “Ah Nerede”, “Aşk Ağlatır” ve “Cennet’in Gözyaşları” gibi yapımlarla tanınan Çubuk’un, Lizbon’da fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Oktay Çubuk’un yaşadığı sağlık krizi sonrası, daha önce verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler de yeniden gündeme geldi. “Seni tanımayan birine kendini nasıl anlatırsın?” sorusuna cevap veren oyuncu, “Ben bir yolcuyum derim, bugün varız yarın yokuz. Şu an gördüğün neyse o derim.” sözleriyle dikkat çekmişti.

LİZBON’DA HASTANEYE KALDIRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, oyuncu iş için Portekiz’de bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a eşlik ettiği sırada rahatsızlandı. Lizbon’da yaşanan ani sağlık sorunu sonrası Çubuk’un hastaneye sevk edildiği belirtildi.

KALBİ DURDU, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, genç oyuncunun fenalaştığı sırada kalbinin durduğu ifade edildi. Hastanede yapılan acil müdahalenin ardından hayata döndürülen Çubuk, yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alındı. Sağlık ekiplerinin yakın takibiyle tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Oktay Çubuk, eğitimini İzmir Amerikan Koleji’nde tamamladı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu ve oyunculuk üzerine çeşitli eğitimler aldı.

Kariyerindeki çıkışını 2020 yapımı Bir Nefes Daha filminde canlandırdığı Fehmi karakteriyle yakalayan Çubuk, bu performansıyla 54. SİYAD En İyi Erkek Oyuncu ve Altın Koza Umut Veren Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Başarılı oyuncu Cennet’in Gözyaşları, Aşk Ağlatır, Sol Yanım, Duran, Baba ve Ah Nerede gibi birçok televizyon projesinde de rol aldı.

