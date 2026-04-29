İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Hasan Girgin (71) ve diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin'in (47) yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Alevler yuttuğu evden acı haber geldi: Baba öldü, oğlu entübe İzmir'in Bornova ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında baba hayatını kaybederken, diyaliz hastası engelli oğlu ağır yaralandı. Yangın, Hasan Girgin (71) ve engelli oğlu Uğur Girgin'in (47) yaşadığı dairede çıktı. Alevlerin söndürülmesinin ardından daireye giren ekipler, baba Hasan Girgin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan ağır yaralı Uğur Girgin hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

EKİPLER ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Alevlerin söndürülmesinin ardından daireye giren ekipler, baba Hasan Girgin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

BABA ÖLDÜ, OĞLU ENTUBE

Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan ağır yaralı durumdaki Uğur Girgin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Girgin'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemelerin ardından, Hasan Girgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.