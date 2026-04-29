3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Alevler yuttuğu evden acı haber geldi: Baba öldü, oğlu entübe

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında facia yaşandı. 71 yaşındaki baba hayatını kaybederken, diyaliz hastası olan oğlu hastanede entübe edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 10:03

İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Hasan Girgin (71) ve diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin'in (47) yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Alevlerin söndürülmesinin ardından daireye giren ekipler, baba Hasan Girgin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

BABA ÖLDÜ, OĞLU ENTUBE

Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan ağır yaralı durumdaki Uğur Girgin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Girgin'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemelerin ardından, Hasan Girgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

