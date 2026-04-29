Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde 28 Nisan 2026 tarihinde Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşen sohbet toplantısında dijital haber portallarının yöneticileri ile gündemdeki son gelişmeler konuşuldu. Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay'ın iştirak ettiği toplantıda kritik sorulara cevap verildi.

HABERİN ÖZETİ BAE kararı sonrası Bakan Bayraktar'dan kritik analiz: Dünya yeni bir safhaya geçiyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Türkiye'nin enerji politikaları, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve nükleer enerji projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enerji politikalarının üç temel meselesi; artan talep, enerji ithalatı ve 2053 net sıfır emisyon hedefi olarak sıralandı. Bu sorunlara çözüm olarak enerji verimliliğinin öne çıkarıldığı ve Sıfır Atık Vakfı ile bu alanda iş birliği yapılacağı belirtildi. BAE'nin OPEC+'tan ayrılmasının enerji piyasalarında önemli bir kırılmaya yol açabileceği ve ciddi bir arz kesintisi yaşandığı ifade edildi. Doruk Madencilik firmasının işçilik alacaklarını ödemediği ve bu şirkete bir daha ruhsat verilmeyeceği açıklandı. Türkiye'nin yeni enerji mimarisinin merkezinde elektrikleşmenin yer aldığı ve bu kapsamda yerli kömürden elektrik üreten santrallere alım teşviki verildiği belirtildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde Ruslarla bir sıkıntı olmadığı ancak projede ekipman gecikmesi ve finansman sorunları yaşandığı ancak bunların aşıldığı dile getirildi.

Soru: Sıfır Atık Vakfı ile yapılan iş birliği ve Türkiye’nin enerji politikalarındaki öncelikler nelerdir?

Bakan Alparslan Bayraktar: Sıfır Atık Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladık. Bunu hızlı hızlı somut projelere dönüştürüyoruz.

Biz enerji tarafında Türkiye olarak 3 temel mesele ile uğraşıyoruz. Birisi artan talep. Türkiye ekonomisi büyüyen, nüfusu artan bir ülke. Elektriğe çok daha ihtiyaç duyulacak bir döneme giriyoruz. Dünyadaki trendler bizi o tarafa itiyor. Elektrikli araçlar hayatımıza giriyor. Daha çok elektrikleşen bir Türkiye ve dünyaya gidiyoruz. 2035 yılına kadar 6-8 milyon elektrikli araç hayatımıza girecek. Birinci işimiz bu artan talebi karşılamak.

İkinci konu enerji ithalatı. Hem talep artıyor hem de ithalat artıyor. Ekonomimizin üzerinde bir yük var.

Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 net 0 emisyon hedefi var. Bu bütün her şeyin değiştiği bir dünya demek. Sıfır atık, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde bir dünya markasına dönüştü. Birleşmiş Milletler tarafından sahiplenildi. Bunun arkasında biraz da dünyadaki sürdürülebilirlik akımı var. Küresel aksiyona ihtiyaç var. Paris Anlaşması bir ayağı. Enerjide bu 3 işle uğraşıyoruz.

Soru: Bu üç temel meseleye çözüm olarak hangi yaklaşımı öne çıkarıyorsunuz?

Bakan Alparslan Bayraktar: Bu üç ciddi meselede bir alan var ki üçüne de ilaç. O ilaç enerji verimliliği ilacı. Ekonominin tamamında enerjisini verimli kullanan bir Türkiye’ye ihtiyaç var. Sıfır atık nasıl küresel bir marka olduysa, biz de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile enerji verimliliğini önce Türkiye, kısa süre içinde ise küresel anlamda çok daha farklı bir noktaya getireceğiz.

Soru: BAE, OPEC+’tan ayrılacağını duyurdu. Enerji piyasalarında yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bakan Alparslan Bayraktar: BAE, OPEC+’tan ayrılacağını duyurdu. Dünya önemli bir kırılma yaşıyor. Enerji piyasaları özelinde yaşanan bir süreç. Dünyada ciddi bir arz kesintisi var. Bu büyük bir rakam.

Pandemide bile dünyadaki tüketim ve talep 11 milyon varil düşmemişti, ciddi bir problem. Böyle olunca ülkeler bir anlamda kendi politikalarını belirleme ve OPEC+’ın karşısında farklı grupta yapılanma ya da Batı tarafında diyelim bir oluşumda yer alma hamlesi içinde olabilirler. Kurumsal yapı olması gerekmiyor. Analizlerini yapıyoruz. Etkilerini göreceğiz. OPEC “üretimi kısalım fiyatları yukarıda tutalım” diyordu. Fiyatlar yönünden dünyanın dengeye kavuşması bizim beklediğimiz bir şey. Kararın devamını görmemiz lazım.

Körfez’de iki ülke var Hürmüz geçişinden daha az etkilenen BAE Umman tarafına 1,5 milyon varil indirebiliyor. Suudi Arabistan da 4-5 milyon varili batıya taşıyabiliyor. Ama neredeyse 11 milyon varil dünya sisteminden çıkmış durumda.

Soru: Doruk Madencilik ile ilgili yaşanan süreç hakkında ne söylemek istersiniz?

Bakan Alparslan Bayraktar: Doruk Madencilik’teki hadise önemli. Biz hükümet olarak bu konuda her şeyi yaptık. Öyle haksız bir durumla karşı karşıyayız ki; Enerji Bakanlığı sahip çıkmadı deniyor. Doruk Madencilik maalesef Türkiye’nin neresine gittiyse problem üretti. Her gittiği yerde işçinin alacakları var, kıdem tazminatı problem. Hep alacaklar gecikiyor. Biz müdahale ediyoruz ama bunu alışkanlık haline getirmiş artık.

Biz kömür madenlerini yaşatabilmek için birçok teşvik ortaya koyduk. Ana muhalefet Yeniköy’de kömür sahaları için düzenlemeye karşı çıktı. 3 bin madenci işsiz kalsın demek bu. Ağaca da ihtiyacımız var elbette ama orada önce istihdamı düşünmeliyiz. O insanların geçim kaynağı orası.

2029 sonuna kadar yerli kömürden elektrik üreten santrallere elektrik alım teşviki veriyoruz. Meclis’ten yetki aldık. Meclis’te yine bir sürü laflar edildi. Eğer burada bir peşkeş aranıyorsa, Türkiye’de kömür madenlerinde çalışan yaklaşık 30 bin maden işçisine peşkeş çekiyoruz kardeşim, var mı itirazı olan? 30 bin işçiyi düşünün kardeşim.

Soru: Bu firmaya yönelik bundan sonraki yaklaşımınız ne olacak?

Bakan Alparslan Bayraktar: İşçiye borcu olan santrale bu alım garantisini vermiyorum kardeşim birincisi. İki bacası olmayan, filtresi olmayana bu teşviği vermiyorum dedim. Üçüncüsü devlete borcu olan santraller de istifade edemez dedik. Buna rağmen bu adam işçinin parasını ödemiyor.

Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun? Enerji Bakanlığı’nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem.

Soru: Türkiye’nin yeni enerji mimarisi nasıl şekilleniyor?

Bakan Alparslan Bayraktar: Türkiye’nin enerji politikaları uzun soluklu. Etkilerini de orta ve uzun vadede gördüğümüz konular. Neticeleri 10, 20, 30 yılda görebilirsiniz. 2050’lere kadar giden bir enerji planı var. 5 yılda bir revize etmemiz lazım.

Dünya yapay zeka çağına giriyor, bunun anormal yıkıcı etkisi olacak. Sadece negatif manada söylemiyorum. Bildiğimiz her şeyi değiştireceği anlamında söylüyorum. Elektrikleşen dünya bizi de Türkiye olarak önümüzdeki 30 yılı farklı dizayn etmeye doğru itiyor. Merkezinde elektrikleşme var. Türkiye’yi elektriklendiriyoruz. Aklınızda ne varsa elektriklendiriyoruz.

34 milyon araç var. Yılda 27 milyon ton dizel tüketiliyor. Dünyada büyük bir dizel krizi var şu anda. Biz diyoruz ki şu anda yüzde 63 yerlileşmiş elektrik piyasasını büyütmemiz lazım. Yeni enerji mimarisinde elektrikleşmeyi merkeze koyuyoruz.

Soru: Enerji altyapısı ve bölgesel iş birlikleri konusunda planlarınız nelerdir?

Bakan Alparslan Bayraktar: Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik iletim ve dağıtım altyapısına yatırım ihtiyacı var. 10 milyarlarca dolarlık bu alana yatırım ihtiyacı var.

Elektrik iletim hatlarını, doğal gaz ve petrol boru hatlarını çok daha güçlü bir şekilde bölgemizde artıralım diyoruz. Irak’a Irak-Türkiye boru hattını Basra’ya uzatalım dedik. Olsaydı günlük 1,5 milyon varil Irak petrolü Türkiye üzerinden dünyaya akabilirdi.

Katar gazını Suriye ya da Irak üzerinden Türkiye’ye ve Avrupa’ya götürelim diyoruz. Türkmen gazını Hazar geçişli olarak mutlaka bu tarafa getirelim. Suudi Arabistan-Ürdün-Suriye üzerinden elektrik iletim hattını Türkiye’ye getirelim.

Yeni enerji mimarimizde daha çok bağlantısallık var yani. Sıfır karbonla enerji temini programımız var. Yeni enerji mimarisinde 6-8 milyon aracın 2035’de elektrikli olacağını düşünüyoruz. 2035’lerde elektrikleşen bir ulaştırmadan bahsediyoruz.

“PETROL VE DOĞAL GAZDAN VAZGEÇİYOR DA DEĞİLİZ”

Soru: Petrol ve doğal gaz politikalarınız nasıl devam edecek?

Bakan Alparslan Bayraktar: Biz petrol ve doğal gazdan vazgeçiyor da değiliz. Günlük 2 milyon varil petrol ve doğal gaza ihtiyacımız var. Bu yerinde durmuyor, artıyor. Elektrikleşme ile bunu belki biraz azaltacağız, düşüreceğiz.

Biz yeni bir faza geçiyoruz. Berat Bey ile başlayan, aramalar yapan Türkiye’den; Milli Enerji ve Maden Politikası’nın 10’ncu yılında onun yeni fazına geçmiş oluyoruz.

Artık Türkiye Petrolleri dışarıda daha etkin olacak. Onun için Somali’de varız, Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız. Pakistan’da varız. Orta Asya’da, Türk cumhuriyetlerinde projelerimiz var. Türkiye Petrolleri olarak 1 milyon varil/gün hedefimiz var. Venezuela dahil projelere bakıyoruz.

“AKKUYU’DA RUSLARLA HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK”

Soru: Akkuyu ve nükleer enerji projelerinde son durum nedir?

Bakan Alparslan Bayraktar: Akkuyu’da Ruslarla hiçbir sıkıntımız yok ama Akkuyu’da projede bazı sıkıntılar var. Ekipman gecikmesi var, finansman sıkıntıları yaşandı ama onlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere, Rus devletinin konuya sahip çıkmasıyla aşıldı.

ve 2. reaktör için finansman sağlandı. Aynı tarafta yürüyoruz Rusya ile. Sinop için de Rusların büyük bir iştahı var. Orada Çin, Güney Kore ve Kanada ile, alternatif ülke ve teknolojilerle ilgili çalışıyoruz.

“TÜRKİYE’NİN YOL HARİTASINI ÇALIŞIYORUZ”

Soru: Nadir toprak elementleri konusunda Türkiye’nin planı nedir?

Bakan Alparslan Bayraktar: Nadir toprak elementleri konusunda Çin’le çalışma yürüttük ama Çin stratejik anlamda teknolojinin ihracatını yasakladı. Biz de bu teknolojiyi zenginleştirmeye dönük teknoloji arayışımız devam ediyor.

ABD’nin, Çin’in zaten kuvvetli pozisyonu var artık her alanda Çin’e bağımlılıktan çıkmayla ilgili yeni bir ittifak çalışması var. Türkiye’nin kritik madenler strateji belgesi hazırlığı var. Yakın zamanda duyuracağız.

Orada nadir toprak elementleri ile ilgili bir kurul oluşturup, ilgili bakanlıklar ve ilgili kurumların yer alacağı, Türkiye’nin kritik hammaddeleri ve bunların hangi kurum ve şirketlerle nihai ve ara ürüne dönüştürebileceğimizin yol haritasını ortaya koymayı hedefliyoruz.

“ŞAŞIRACAĞINIZ BİR ANLAŞMA ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ”

Soru: Suriye ile enerji alanında iş birlikleri var mı?

Bakan Alparslan Bayraktar: Suriye’de hem maden hem de petrol tarafında ortak çalışmalarımız var. Kuzeydoğu Suriye’de bazı sahalarla ilgilendiğimiz kendilerine ifade ettik.

Offshore’da son birkaç aydır Exxon, Chevron, BP, Shell ve Total ile iş birliği anlaşması imzaladık. BP ile yine bayağı şaşıracağınız bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. İmza atılma aşamasına geldik.

İtalya Eni şirketi var. Biz bir portföy yönetimi yapıyoruz. Kaynakları etkin tahsis etmeye gayret ediyoruz.

“HÜRMÜZ KRİZİNİN TÜRKİYE’YE VERGİ BOYUTUNDA MALİYETİ 600 MİLYAR TL”

Soru: Hürmüz Boğazı krizi Türkiye’yi nasıl etkiliyor?

Bakan Alparslan Bayraktar: Hürmüz Boğazı açılıyor, saatler sonra kapanıyor. Bu krizin bize etkisi, petrol 100 dolar ortalamada devam ederse yıl sonuna kadar ilave 13.6 milyar dolar. 125 dolar olursa 24 milyar dolara çıkıyor.

Bunlar ilave maliyet. Bir de bu işin vergi boyutu var. Hürmüz krizi nedeniyle yaklaşık 600 milyar TL eşel mobilden yıl sonuna kadar eksik vergi durumu var Hazine tarafında.