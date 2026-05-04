ABD ve İran arasındaki gerilim hız kesmiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik ve küresel ticaretin sekteye uğraması akıllara alternatif yollar ve dolayısıyla alternatif krizler getiriyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Necmettin Mutlu, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a dünyayı sarsacak Malakka Boğazı krizi hakkında kritik bilgiler verdi.

Dinle Özetle

Malakka Boğazı'nda büyük risk: Necmettin Mutlu, küresel ekonomi yangını için uyardı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 355

HABERİN ÖZETİ Malakka Boğazı'nda büyük risk: Necmettin Mutlu, küresel ekonomi yangını için uyardı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Necmettin Mutlu, ABD-İran geriliminin artmasıyla Malakka Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir krizin küresel ekonomiyi derinden etkileyeceği uyarısında bulundu. Malakka Boğazı'nda yaşanacak olası bir krizin hibrit karakterli olacağı, bunun ilk olarak petrol fiyatlarındaki sıçrama, konteyner gecikmeleri, sigorta primlerindeki patlama ve tedarik zincirlerindeki kırılmalarla kendini göstereceği belirtildi. Malakka Boğazı, küresel ekonominin 'görünmeyen kalbi' olarak tanımlanırken, dünya ticaretinin büyük bölümünün bu dar koridordan geçtiği ve Çin, Japonya, Güney Kore'nin sanayi ve enerji ihtiyacının buraya bağlı olduğu ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndaki bir krizin enerji fiyatlarını artırırken, Malakka Boğazı'ndaki krizin rafların boşalmasına, fabrikaların yavaşlamasına ve küresel tedarik sisteminin aksamasına yol açacağı belirtildi. Hürmüz ile Malakka Boğazı'ndaki krizlerin birbirinden bağımsız olmadığı, Hürmüz'deki sert bir krizin birkaç hafta içinde Malakka hattındaki ticari yoğunluğu ve güvenlik kaygılarını artıracağı, bu durumun da Hürmüz ateşi yakarken Malakka'nın o ateşi küresel ekonomiye yaymasını sağlayacağı vurgulandı. Malakka Boğazı'nın ABD-Çin rekabetinin, Hint-Pasifik stratejisinin ve küresel ekonomik savaşın merkezlerinden biri haline geldiği belirtildi. Bu iki boğazdaki krizin, Türkiye'nin 'Orta Koridor' stratejisi ve liman projeleri için bir fırsat doğurabileceği, kara ve demiryolu bağlantılarının stratejik değer kazanacağı ifade edildi.

"Hürmüz ateşi yakar, Malakka ise o ateşin küresel ekonomiye yayılmasını sağlar" diyen uzman isim, yaklaşan fırtınaya karşı uyarılarda bulunarak bu küresel krizin Türkiye için ne gibi fırsatlar oluşturabileceği konusunda bilgi verdi.

Daha önceki röportajımızda "İlk kez size söyleyeyim ilerleyen günlerde Malakka Boğazı’nda da farklı gelişmeler seyredebiliriz. Tarihi Şam Hicaz hattının renovasyonu, Suudiler ve Trans Arap hattıyla birleştirilmesi ve dahi Akdeniz limanlarına çıkış çok önemli. Teorik olarak bu projeler ekonomik ve lojistik projelerdir, yani siyasetten bağımsız gibi görünürler. Ancak pratikte bu mümkün değil. Çünkü bu tür projelerin hayata geçmesi için güvenlik, siyasi istikrar ve uluslararası destek gerekir. Eğer ABD–İran gerilimi derinleşirse, bu projeler tamamen durmaz ama yavaşlar, maliyetleri artar ve riskleri yükselir" demiştiniz. Malakka Boğazı’nda olası bir kriz askeri mi, ekonomik mi yoksa hibrit bir kriz mi olur?

Necmettin Mutlu: Malakka Boğazı’nda oluşabilecek kriz klasik bir savaş şeklinde başlamayabilir. Bugünün dünyasında artık boğazlar tanklarla değil; sigorta şirketleri, enerji piyasaları, siber saldırılar ve lojistik kırılmalar üzerinden kilitleniyor. Bu nedenle Malakka’da yaşanacak olası bir kriz büyük ihtimalle hibrit karakterli olur. Bir sabah uyandığınızda ilk olarak savaş görüntüsü değil, petrol fiyatlarında sıçrama, konteyner gecikmeleri, sigorta primlerinde patlama ve tedarik zincirlerinde kırılma görürsünüz. Asıl tehlike de burada başlıyor çünkü modern dünya artık cephelerden çok lojistik ağlara bağımlı.

KÜRESEL ÜRETİM SİSTEMİNİN SİNİR UCU

Malakka Boğazı'nın dünya ticaretin, özellikle de enerji nakli için önemi nedir?

Necmettin Mutlu: Malakka Boğazı aslında küresel ekonominin görünmeyen kalbidir. Dünya ticaretinin çok büyük bölümü bu dar koridordan akıyor. Çin’in fabrikaları, Japonya’nın sanayisi, Güney Kore’nin teknoloji üretimi ve Asya’nın enerji ihtiyacı büyük ölçüde Malakka’ya bağlı. Eğer Hürmüz Boğazı enerji damarını temsil ediyorsa, Malakka küresel üretim sisteminin sinir ağıdır. Hürmüz’de kriz çıktığında petrol pahalanır; Malakka’da kriz çıktığında ise raflar boşalmaya, fabrikalar yavaşlamaya ve küresel tedarik sistemi tökezlemeye başlar.

Konu Açıklama Malakka Boğazı'nın Küresel Ticaretteki Önemi Malakka Boğazı, küresel ekonominin 'görünmeyen kalbi' olarak tanımlanmaktadır. Dünya ticaretinin önemli bir bölümü bu dar koridordan geçmektedir. Malakka Boğazı'nın Bağlı Olduğu Ülkeler ve İhtiyaçları Çin'in fabrikaları, Japonya'nın sanayisi, Güney Kore'nin teknoloji üretimi ve Asya'nın enerji ihtiyacı büyük ölçüde Malakka Boğazı'na bağlıdır. Malakka Boğazı'nın Rolü (Hürmüz Boğazı ile Karşılaştırması) Eğer Hürmüz Boğazı 'enerji damarı' ise, Malakka Boğazı 'küresel üretim sisteminin sinir ağı' olarak nitelendirilmektedir. Malakka Boğazı'nda Yaşanabilecek Bir Krizin Etkileri Hürmüz Boğazı'nda kriz çıkması petrol fiyatlarını artırırken, Malakka Boğazı'nda yaşanacak bir kriz rafların boşalmasına, fabrikaların yavaşlamasına ve küresel tedarik sisteminin aksamasına yol açar.

HÜRMÜZ ATEŞİ YAKAR, MALAKKA YAYAR

Hürmüz Boğazı'nda krizin büyümesi Malakka trafiğini ve bölge ekonomilerini ne kadar sürede felç eder?

Necmettin Mutlu: Burada çok kritik bir nokta var. Hürmüz ile Malakka birbirinden bağımsız kriz alanları değil. Aslında biri diğerini tetikleyen zincirin halkalarıdır. Hürmüz’de yaşanacak sert bir kriz Asya’nın enerji akışını baskılar. Bu baskı birkaç hafta içinde Malakka hattındaki ticari yoğunluğu ve güvenlik kaygılarını artırır. Çünkü Çin, Japonya ve Güney Kore enerjiye ulaşmak için alternatif stoklama ve rota stratejilerine yönelir. Böylece Malakka üzerindeki trafik ve jeopolitik baskı büyür. Yani Hürmüz ateşi yakar, Malakka ise o ateşin küresel ekonomiye yayılmasını sağlar.

Malakka Boğazı ile Hürmüz Boğazı’nı enerji, konteyner ticareti ve küresel tedarik zinciri açısından sayısal olarak karşılaştırabilir misiniz?

Necmettin Mutlu: Dünya artık “deniz boğazları çağında” yeni bir jeopolitik döneme giriyor. 20. yüzyılda petrol kuyuları önemliydi, 21. yüzyılda ise petrolün geçtiği boğazlar daha önemli hale geliyor. Çünkü üretmek kadar taşımak da güç meselesi oldu. Bu nedenle Malakka yalnızca bir deniz yolu değil; ABD-Çin rekabetinin, Hint-Pasifik stratejisinin ve küresel ekonomik savaşın merkezlerinden biri haline geliyor.

Bölge Önem İlgili Jeopolitik Faktörler Malakka Boğazı Küresel tedarik zincirinin, enerji ve konteyner ticaretinin anahtarı. ABD-Çin rekabetinin, Hint-Pasifik stratejisinin ve küresel ekonomik savaşın merkezlerinden biri. Enerji taşımacılığı, Konteyner ticareti, ABD-Çin rekabeti, Hint-Pasifik stratejisi, Küresel ekonomik savaş Hürmüz Boğazı Enerji (özellikle petrol) taşımacılığı açısından kritik öneme sahip. Enerji taşımacılığı (Petrol)

DÜNYA ALTERNATİF KORİDOR ARIYOR

Bu iki boğazdaki kriz, Türkiye’nin 'Orta Koridor' stratejisini ve liman projelerini nasıl etkiler?

Necmettin Mutlu: Türkiye açısından bakıldığında bu kriz aynı zamanda büyük bir jeopolitik fırsat doğurabilir. Çünkü dünya alternatif koridor arıyor. Eğer deniz yolları riskli hale gelirse kara ve demiryolu bağlantıları stratejik değer kazanır. İşte tam bu noktada Türkiye’nin Orta Koridor vizyonu öne çıkıyor. Bakü-Tiflis-Kars hattı, Irak Kalkınma Yolu, Akdeniz limanları ve Trans-Hazar bağlantıları artık sadece ticari projeler değil; küresel sistemin güvenlik supabı haline dönüşebilir.

YAKLAŞAN FIRTINAYI NASIL ANLAYACAĞIZ?

Böyle bir krizin yaklaştığını anlamak için hangi göstergeleri izlemeliyiz?

Necmettin Mutlu: Önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken en önemli göstergelerden biri enerji şirketlerinin davranışı olacak. Eğer büyük tanker şirketleri rotalarını değiştirmeye başlarsa, sigorta firmaları savaş primi uygulamaya geçerse, Singapur ve Malezya çevresinde askeri devriyeler artarsa ve Çin donanması daha görünür hale gelirse bu bize yaklaşan fırtınayı gösterir. Çünkü modern krizler artık bir füze atışıyla değil, önce lojistik sinyallerle başlıyor.

Bence dünyanın yeni büyük rekabeti artık sadece kara sınırlarında yaşanmayacak. Limanlar, boğazlar, enerji koridorları, veri kabloları ve konteyner hatları yeni jeopolitik cephelere dönüşüyor. Malakka Boğazı da bu yeni çağın en kırılgan ve en stratejik düğüm noktalarından biri haline geliyor.