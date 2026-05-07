Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, kazanması halinde sezonun şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler maçın başlama saati yaklaştıkça netleşme başladı. İşte muhtemel maç kadroları…

HABERİN ÖZETİ Galatasaray Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11 belli oldu Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak ve kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edebilecek. Galatasaray - Antalyaspor maç kadrosu! Galatasaray, 32 maç sonunda 74 puanla lider durumda ve iç sahada yenilgisiz. Galatasaray Antalyaspor muhtemel 11! Antalyaspor ise 32 hafta sonunda 29 puanla ligde mücadele ediyor. GS Antalya muhtemel 11! Karşılaşma 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Muhtemel Galatasaray ilk 11'i: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen. Muhtemel Antalyaspor ilk 11'i: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Erdoğan, Ceesay, Soner, Ballet, Safuri, Doğukan, van de Streek.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki mücadele 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmaya RAMS Park ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçta sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde yerini alacak.

Galatasaray, ligde kalan haftalara avantajlı girerken Antalyaspor deplasmanda puan arayacak. İstanbul’daki mücadele, sezonun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak futbol gündeminde yer alıyor. Karşılaşma öncesinde iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, maç saati yaklaştıkça heyecan artıyor.

GALATASARAY - ANTALYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, ligde oynadığı 32 maç sonunda 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 73 gol atarken kalesinde 27 gol gördü. Okan Buruk yönetimindeki takım, iç sahada oynadığı 16 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı ve bu maçlarda 12 galibiyet ile 4 beraberlik aldı.

Antalyaspor ise 32 hafta sonunda 29 puan topladı. Akdeniz temsilcisi ligde çıktığı maçlarda 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlı ekip rakip filelere 30 gol gönderirken, kalesinde 51 gole engel olamadı. İstanbul deplasmanında alınacak puan, Antalyaspor açısından önemli karşılaşmalardan biri olacak.

GALATASARAY - ANTALYASPOR NEREDE İZLENİR?

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, maç saatinden itibaren platform üzerinden takip edilebilecek. Futbolseverler mücadeleyi canlı yayın aracılığıyla izleme fırsatı bulacak.

Şampiyonluk ihtimalinin bulunduğu karşılaşma nedeniyle yayın öncesinde ve sonrasında geniş maç programlarının yapılması bekleniyor. RAMS Park’taki atmosferin ekranlara taşınacağı mücadele, haftanın en çok takip edilen maçları arasında yer alacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın Antalyaspor karşısına Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış ve Osimhen ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.

Antalyaspor’un ise Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Erdoğan, Ceesay, Soner, Ballet, Safuri, Doğukan ve van de Streek kadrosuyla sahada olması bekleniyor. Kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul deplasmanında puan almak için mücadele edecek.