Yaşlı adama dehşeti yaşattı! Parasını gasp edip dakikalarca dövdü: Korkunç anlar kamerada

Ankara'da alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir kişi, önünü kestiği yaşlı adamı öldüresiye darp etti ve parasını gasp etti. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Darp edilen yaralı adamın ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

