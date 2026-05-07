ABD ve İran arasında anlaşmanın yakın olduğuna dair sinyaller, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu iyimser hava, değerli metallere de güçlü şekilde yansıdı. Gümüş fiyatları, ABD dolarındaki zayıflığın da desteğiyle yüzde 6’dan fazla yükselerek 78,32 dolara kadar çıktı. İç piyasada ise gümüşün gramı 113,36 TL’den işlem görüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gümüş resmen alev aldı Fiyatlar 78 doları gördü ABD ve İran arasındaki anlaşma yakınlığına dair sinyallerin küresel piyasalarda ve değerli metallerde iyimser bir hava yarattığı belirtiliyor. ABD ve İran arasında anlaşmanın yakın olduğuna dair sinyaller küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Gümüş fiyatları ABD dolarındaki zayıflığın da desteğiyle yüzde 6'dan fazla yükselerek 78,32 dolara kadar çıktı. İran'ın ABD'den gelen yeni teklifi değerlendirdiği ve Çin'in de savaşın bitmesi için küresel baskıya katıldığı iddia ediliyor. Altın, 17 Nisan'daki düşüş trendini ve 4 bin 650 dolar direncini aşarak yükseldi. Gümüş, 78 dolarlık direnç seviyesini test etti ve bu seviyenin üzerinde kalıcı olursa yukarı yönlü hareketin güçlenebileceği belirtiliyor. Gümüşün gram fiyatı iç piyasada 113,36 TL'den işlem görüyor.

PİYASANIN GÖZÜ ABD-İRAN HATTINDA

İran’ın yaklaşık 10 haftadır süren çatışmayı sona erdirmek için ABD’den gelen yeni teklifi değerlendirdiği belirtiliyor. Çin’in de savaşın bitmesi için küresel baskıya katıldığı iddia ediliyor. Bu gelişmeler, güvenli liman algısını yeniden şekillendirirken altın ve gümüşte hareketliliği artırdı.

ALTIN DİRENCİ KIRDI, GÜMÜŞ ÖNE GEÇTİ

Altın, iyimser sinyallerin etkisiyle yükselerek hem 17 Nisan’daki düşüş trendini hem de kritik 4 bin 650 dolar direncini aştı. Analistlere göre 4 bin 650 dolar seviyesi kısa vadede önemli destek olarak izlenecek. Olası geri çekilmeler ise yeni alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Ancak dikkat çeken asıl hareket gümüş tarafında yaşandı. Gümüş, geçen haftanın sonlarından bu yana içinde bulunduğu küçük düşüş trendini kırarak 78 dolarlık direnç seviyesini test etti.

GÜMÜŞTE KRİTİK EŞİK: 78 DOLAR

Analistlere göre gümüş 78 doların üzerine çıkıp bu seviyede kalıcı olursa, yukarı yönlü hareket daha da güçlenebilir. Bu senaryoda ilk hedef 100 günlük hareketli ortalama, ardından da 17 Nisan’da görülen 83 dolar zirvesi olacak.

Tersi durumda ise tablo biraz değişebilir. Fiyat 78 doların üzerine yerleşemezse satış baskısının yeniden artabileceği belirtiliyor. Bu durumda kısa pozisyonlarda ilk hedef 70,85 dolar, ardından da 70 doların altındaki uzun vadeli yükseliş trend desteği olarak izlenecek.