Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş pazartesi sabahı büyük değişim için uyardı

Finans analisti İslam Memiş, YouTube canlı yayınında küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirirken özellikle ABD–İran hattındaki olası barış süreci, Bitcoin, altın, gümüş ve döviz piyasalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, “son iki aydır piyasaların sürekli bir bahane aradığını” belirterek kısa vadede bir barış anlaşması ihtimalinin güçlendiğini söyledi.
Memiş, “Geçici de olsa bir anlaşma haberi bekliyorum. Bunun da bütün yatırım araçlarında geçici de olsa bir yükseliş trendine neden olabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Ancak bunun kalıcı bir huzur ortamı anlamına gelmeyeceğini vurgulayan analist, “Kısa vadede barış bekliyorum ama tekrar devamı gelecektir diye tahmin ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmeyecek” dedi.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkeleri baskıladığını söyleyen Memiş, merkez bankalarının kararlarında da bunun etkisinin görüldüğünü ifade ederek “Artık biraz mola zamanı” değerlendirmesinde bulundu.
Hafta sonlarına dikkat çeken Memiş, “Her hafta sonu bir barış görüşmesi ve anlaşma ihtimali konuşuluyor. Piyasayı sürekli tatile çıkarıyorlar. Yine hafta sonuna denk gelen bir anlaşma süreciyle haftayı tamamlıyoruz" dedi.
Kasım ayına kadar ABD’nin doğrudan dahil olacağı büyük bir operasyon beklemediğini belirten analist, “Ara seçimlerden sonra yeniden jeopolitik gerilimler tırmanabilir” dedi.
Kripto para piyasasının savaş sürecine rağmen güçlü durduğunu savunan Memiş, Bitcoin’de yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade etti.
“80-82 bin dolar aralığında oyalanır ve bu süreçte barış ya da savaşın devamını fiyatlar. Barış haberi gelirse tekrar 90.000 dolar seviyesini hedefleyen bir trend oluşabilir.”
Savaşın devam etmesi durumunda ise 75-77 bin dolar bandının güçlü destek olarak çalışabileceğini söyledi.
Uzun vadeli yatırım anlayışını vurgulayan Memiş, kendi Bitcoin maliyetinin 108 bin dolar seviyesinde olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Uzun vadeli yatırımcı olduğum için burada zarar ettiğimi düşünmüyorum. Uzun vadeli yatırımcılar fiyata değil miktara odaklanır.”
Yılın ikinci yarısında Bitcoin’de yeniden 100 bin dolar üzeri hareketler beklediğini de sözlerine ekledi.
Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde ise oldukça çarpıcı ifadeler kullanan Memiş, önümüzdeki dönemi “manipülasyon yılı” olarak tanımladı.
“2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa göreceğiz. Güçlü psikoloji, iyi strateji ve finansal okuryazarlık bu dönemde çok önemli olacak.”
Ons altın için yıl hedefinin 3.880-5.880 dolar aralığı olduğunu söyleyen analist, özellikle 5.200 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu belirtti:
“Bu seviye yukarı kırılırsa yıl içinde 5.880-6.000 dolar hedef olabilir. Ama ‘altın vuruş’ dediğim sert düşüş trendi de tekrar yaşanabilir.”
Gram altın tarafında ise mayıs ayında 7 bin TL üzeri, yaz aylarında ise 8 bin TL üzeri seviyelerin görülebileceğini söyledi.
Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde dolar/TL’de 50 lira, Euro/TL’de ise 60 liranın üzerini beklediğini belirten Memiş, buna rağmen yatırım tercihini altından yana kullandığını söyledi:
“Ben dolar ve euroyu yatırım aracı olarak görmüyorum. Ama tercih yapacak olsam altını tercih ederim.”
Altının yanında mutlaka gümüş de tutulması gerektiğini vurgulayan analist, “%50 altın %50 gümüş dengesi daha mantıklı” dedi.
Gümüş fiyatlarına ilişkin kısa vadeli beklentilerini de paylaşan Memiş, önce 82 dolar direncinin test edilebileceğini, yıl içinde ise ana hedefin 96 dolar olduğunu söyledi.
“96 dolar yukarı kırılırsa çok daha sert hareketler görebiliriz.”
Programın sonunda “1 milyon liralık sepet” sorusuna “Pazartesi günü bambaşka bir piyasaya uyanabiliriz. Ya barış haberiyle pozitif bir açılış göreceğiz ya da savaşın devamıyla satıcılı bir piyasa göreceğiz.”
Bu nedenle kendi tercihinin “%50 TL, %50 dolar” yönünde olacağını belirten analist, gelişmelere göre yeni alım fırsatlarının değerlendirilebileceğini ifade etti.