Goldman Sachs’tan Türk lirası mesajı! Petrol krizine rağmen dikkat çeken tahmin

Bengü Sarıkuş
07.05.2026
15:07
07.05.2026
saat ikonu 15:07
Goldman Sachs

Goldman Sachs, artan petrol fiyatları ve jeopolitik risklere rağmen Türk lirasına yönelik olumlu beklentisini sürdürdü. Banka, yüksek getiri avantajının TL üzerindeki baskıyı büyük ölçüde dengelediğini belirtti.
 

Türk lirasına ilişkin iyimser duruşu

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasına ilişkin iyimser duruşunu koruyor. Banka, son yayımladığı strateji raporunda yatırımcılara TL pozisyonlarını sürdürmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

BANK OF AMERİCA VE BARCLAYS

Böylece Goldman Sachs, son dönemde daha temkinli bir çizgiye geçen Bank of America ve Barclays’ten ayrışmış oldu. 
 

TÜRK LİRASINDA KALMAK HALA CAZİP

Kamakshya Trivedi liderliğindeki strateji ekibine göre, dolar karşısında Türk lirasında kalmak kısa vadede hâlâ cazip görünüyor. Raporda, son dönemde TL üzerinde baskı yaratan gelişmelere rağmen yüksek getiri fırsatlarının bu baskıyı önemli ölçüde telafi ettiği ifade edildi. 

savaş kaynaklı yükselen petrol fiyatları

Analizde özellikle savaş kaynaklı yükselen petrol fiyatlarına dikkat çekildi. Goldman Sachs’a göre Brent petrolün uzun süre 100-110 dolar bandında kalması, Türkiye ekonomisi açısından ciddi risk oluşturabilir.

cari açık

Bu durumun cari açığı büyütebileceği ve enflasyondaki düşüş sürecini zorlaştırabileceği vurgulandı.

REZERV BASKISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Türk lirasını desteklemek amacıyla rezerv kullanımını sürdürmesinin de dikkat çeken başlıklardan biri olduğu belirtildi. Analistler, rezervlerde yaşanan kaybın yakından izlendiğini ifade etti. 
 

Goldman Sachs

Goldman Sachs, Türkiye’nin dış şoklardan en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında yer aldığını kabul ediyor. 

carry getirisi ve sıkı kur politikası

Ancak buna rağmen, gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıkan yüksek carry getirisi ve sıkı kur politikasının liradaki değer kaybını büyük ölçüde sınırladığı görüşünde. 

TL’nin sunduğu getiri

Yani açıkçası banka, mevcut tabloda risklerin farkında ama TL’nin sunduğu getiriyi de göz ardı etmiyor.

 

