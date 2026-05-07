Goldman Sachs’tan Türk lirası mesajı! Petrol krizine rağmen dikkat çeken tahmin

Goldman Sachs, artan petrol fiyatları ve jeopolitik risklere rağmen Türk lirasına yönelik olumlu beklentisini sürdürdü. Banka, yüksek getiri avantajının TL üzerindeki baskıyı büyük ölçüde dengelediğini belirtti.
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasına ilişkin iyimser duruşunu koruyor. Banka, son yayımladığı strateji raporunda yatırımcılara TL pozisyonlarını sürdürmeleri yönünde tavsiyede bulundu.
Böylece Goldman Sachs, son dönemde daha temkinli bir çizgiye geçen Bank of America ve Barclays’ten ayrışmış oldu.
Kamakshya Trivedi liderliğindeki strateji ekibine göre, dolar karşısında Türk lirasında kalmak kısa vadede hâlâ cazip görünüyor. Raporda, son dönemde TL üzerinde baskı yaratan gelişmelere rağmen yüksek getiri fırsatlarının bu baskıyı önemli ölçüde telafi ettiği ifade edildi.
Analizde özellikle savaş kaynaklı yükselen petrol fiyatlarına dikkat çekildi. Goldman Sachs’a göre Brent petrolün uzun süre 100-110 dolar bandında kalması, Türkiye ekonomisi açısından ciddi risk oluşturabilir.
Bu durumun cari açığı büyütebileceği ve enflasyondaki düşüş sürecini zorlaştırabileceği vurgulandı.
Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Türk lirasını desteklemek amacıyla rezerv kullanımını sürdürmesinin de dikkat çeken başlıklardan biri olduğu belirtildi. Analistler, rezervlerde yaşanan kaybın yakından izlendiğini ifade etti.
Goldman Sachs, Türkiye’nin dış şoklardan en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında yer aldığını kabul ediyor.
Ancak buna rağmen, gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıkan yüksek carry getirisi ve sıkı kur politikasının liradaki değer kaybını büyük ölçüde sınırladığı görüşünde.
Yani açıkçası banka, mevcut tabloda risklerin farkında ama TL’nin sunduğu getiriyi de göz ardı etmiyor.