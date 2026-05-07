Samsung, üç telefonu için güncelleme desteğini sonlandırdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Mayıs 2026 itibarıyla iki Galaxy A ve bir Galaxy M serisi modelinin yazılım desteğini sonlandırarak güncelleme listesinden çıkardı. Peki güncelleme desteğinin kesilen telefonlara ne oluyor?

Samsung, Mayıs 2026 yazılım destek çizelgesini güncelleyerek üç popüler modelinin emekliye ayrıldığını duyurdu. Uzun süredir düzenli şekilde güncelleme alan cihazlar, artık markanın resmi destek listesinde yer almayacak.

Samsung, Mayıs 2026 yazılım destek çizelgesini güncelleyerek Galaxy A13, Galaxy A23 LTE ve Galaxy M33 5G modellerinin yazılım desteğini sonlandırdı.
Galaxy A13, Galaxy A23 LTE ve Galaxy M33 5G modelleri Mayıs 2026 itibarıyla resmi destek listesinden çıkarıldı.
Galaxy A23 serisinde yalnızca 5G destekli model yoluna devam edecek.
Samsung, güncelleme stratejisinde değişiklik yaparak üç aylık periyotlardan daha seyrek takvimleri kaldırdı.
Galaxy S25 serisi, Z Fold 7 ve Z Flip 7 gibi üst segment cihazlar kararlı One UI 8.5 güncellemesini almaya başladı.
Mayıs 2026 güvenlik paketi, Android ve One UI tabanlı kritik hataları kapatmayı hedefliyor.
Nisan ayındaki listede yer bulan Galaxy A13, orta segmentin iddialı üyelerinden Galaxy A23 LTE ve Galaxy M33 5G modelleri, mayıs ayı itibarıyla destek dışı kaldı. Paylaşılan yeni takvimde Galaxy A13 tamamen silinirken, Galaxy A23 serisinde yalnızca 5G destekli model yoluna devam ediyor.

SAMSUNG'UN GÜNCELLEME POLİTİKASI DEĞİŞTİ

Şirketin güncelleme stratejisinde de değişiklik mevcut. Daha önce uygulanan "Altı Ayda Bir" (Biannual) güncelleme sistemini rafa kaldıran teknoloji devi, artık cihazları üç aylık periyotlardan daha seyrek bir takvime aktarmıyor. Amiral gemisi modelleri destek süresinin son yılına kadar aylık grupta tutulurken, son aşamada üç aylık listeye dahil ediliyor.

Yayınlanan Mayıs 2026 güvenlik paketi, 29 Android kaynaklı kritik hatanın (CVE) yanı sıra 10 adet tabanlı açığı (SVE) kapatmayı hedefliyor. Ancak One UI 8.5 sürümünün dağıtım süreci nedeniyle güvenlik yamalarının kullanıcılara ulaşmasında bazı gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

6 Mayıs itibarıyla Galaxy S25 serisi, Z Fold 7 ve Z Flip 7 gibi üst segment cihazlar kararlı One UI 8.5 güncellemesini almaya başlarken, küresel dağıtımın 11 Mayıs 2026'da hız kazanması planlanıyor.

