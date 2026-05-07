Altın, uzun yıllardır piyasalarda belirsizlik dönemlerinin “güvenli limanı” olarak görülüyor. Ancak Morgan Stanley’nin son değerlendirmesi, bu algının biraz değişmeye başladığını gösteriyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Altın için dikkat çeken yorum! Morgan Stanley yön değiştiren faktörü açıkladı Morgan Stanley'nin son değerlendirmesi, altın yatırımcılarının jeopolitik risklerden ziyade ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına odaklandığını ve bu durumun altının son dönemdeki zayıf performansının arkasındaki ana faktör olduğunu ortaya koyuyor. Morgan Stanley'ye göre, İran kaynaklı çatışmaya rağmen altın, diğer büyük varlık sınıflarına göre zayıf performans gösterdi. Altın üzerindeki baskının asıl nedeninin jeopolitik risklerden çok yükselen reel faiz beklentileri olduğu belirtiliyor. Yatırımcıların şu anda çatışma risklerinden çok Fed'in faiz politikasına odaklandığı ifade ediliyor. İlk çeyrekte merkez bankaları ve altın destekli ETF'lerin alımlarında yavaşlama görüldü. Morgan Stanley, yıl sonu için ons altının 5.200 dolara yükselebileceği tahmininde bulunuyor. Altının rotasını Fed'in faiz politikası, ABD tahvil faizlerindeki hareket ve merkez bankaları ile ETF'lerin altın talebi belirleyecek.

Analize göre Wall Street bankası, İran kaynaklı çatışmanın başlamasından bu yana altının diğer büyük varlık sınıflarına göre zayıf performans göstermesine dikkat çekti. Bu tablo, yatırımcıların altına bakışında soru işaretleri doğurdu.

PİYASALAR SAVAŞTAN ÇOK FED’E BAKIYOR

Morgan Stanley’e göre altın üzerindeki asıl baskı jeopolitik risklerden değil, yükselen reel faiz beklentilerinden geliyor. Çünkü faiz getirisi olmayan altın, yüksek reel faiz ortamında yatırımcılar için daha az cazip hale gelebiliyor. Banka, yatırımcıların şu aşamada çatışma risklerinden çok ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına odaklandığını belirtti. Açıkçası piyasanın gözü yine Fed’de.

MERKEZ BANKALARI VE ETF ALIMLARI YAVAŞLADI

Analizde dikkat çeken bir diğer nokta da ilk çeyrekte merkez bankaları ve altın destekli ETF’lerin alımlarında yavaşlama görülmesi oldu. Morgan Stanley’e göre bu durum, altın fiyatları üzerinde ek aşağı yönlü baskı yarattı. Yani sadece faiz beklentileri değil, talep tarafındaki bu durgunluk da fiyatların hız kesmesinde etkili oldu.

YIL SONU İÇİN 5 BİN 200 DOLAR BEKLENTİSİ

Buna rağmen Morgan Stanley, yılın ilerleyen dönemlerinde altın için daha güçlü bir tablo bekliyor. Bankaya göre merkez bankaları ve ETF’ler yeniden alıma dönerse, ayrıca piyasalar Fed’den faiz indirimi beklentilerini daha net fiyatlamaya başlarsa ons altın 5 bin 200 dolar seviyesine yükselebilir. Bu tahmin, nisan sonundaki seviyelere göre yaklaşık yüzde 9’luk yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

ALTININ ROTASINI NE BELİRLEYECEK?

Önümüzdeki süreçte altın fiyatları için üç başlık öne çıkıyor: Fed’in faiz politikası, ABD tahvil faizlerindeki hareket ve merkez bankaları ile ETF’lerin altın talebi. Özellikle ABD’den gelecek enflasyon ve istihdam verileri, faiz indirimi beklentilerini şekillendirecek. Bu da doğal olarak altının yönünde belirleyici olacak.