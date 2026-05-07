Antalya Büyükşehir Belediyesinde patlak veren "rüşvet", "irtikap" ve "yolsuzluk" operasyonunda Muhittin Böcek’in de bulunduğu 3’ü tutuklu toplam 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. 702 sayfalık iddianamenin merkezinde yer alan Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamı talep edilirken, tutuklu sanık Fazlı Ateş’in tahliyesi istendi. Duruşmaya ise el koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değeri damga vurdu. Paranın miktarı dudak uçuklattı.

HABERİN ÖZETİ Antalya’daki rüşvet davasında dudak uçuklatan rakam! 258 Milyon TL’lik müsadere talebi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili davada, aralarında Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava kapsamında Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamı talep edilirken, Fazlı Ateş'in tahliyesi istendi. İddianamede 26 eylem yer alırken, el konulan taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. Tanık Erdal Zileli, Muhittin Böcek'e yerel seçimler öncesi 1 milyon TL ve yakıt kartı verildiğini iddia etti. Muhittin Böcek'in evinin tadilatını yapan tanık Timurhan Temüçin, paranın çoğunu elden aldığını ve evin asıl sahibini sonradan öğrendiğini belirtti. Savcılık, Fazlı Ateş'in tahliyesini, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in ise tutukluluklarının devamını talep etti.

"PARANIN ÇOĞUNU ELDEN ALDIM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Erdal Zileli, "Yerel seçimler öncesi Emin Kemal Hesapçıoğlu, 1 milyon TL ve 1 milyon TL’lik yakıt kartı çıkarttırdı. Gökhan Böcek ofisteydi, ona bıraktım" derken, Muhittin Böcek’e ait evin tadilatını yapan Timurhan Temüçin ise "Paranın çoğunu elden aldım, 200 bin TL’si bankadan geçti. Evin asıl sahibini sonradan öğrendik" dedi.

Dava kapsamında bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve iş insanı Fazlı Ateş duruşma salonunda hazır bulundu. Tanıklar ise duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlanarak ifade verdi.

702 SAYFALIK İDDİANAMEDE 26 EYLEM

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Temmuz 2025’te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında 702 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira" suçlamalarına yer verildi. İddianamede bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.



İddianamede Muhittin Böcek’in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması"; eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ve "haksız mal edinme"; Mustafa Gökhan Böcek’in ise "yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nüfuz ticareti", "yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" ve "suçu meslek edinen kişi" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

258 MİLYON 600 BİN TL’LİK MAL VARLIĞI İÇİN MÜSADERE TALEBİ

İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi talep edilirken, el koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında Mehmet Okan Kaya ve İlker Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TUNCAY’A BORCUMU ÖDEDİM"

Duruşmada, Tuncay Sarıhan ile aralarındaki para trafiği sorulan tanık Hakan A. ifade verdi. 2022 yılında iş değişikliği yaptığını ve bu süreçte Tuncay Sarıhan’dan borç istediğini belirten Hakan A., aldığı borcu daha sonra ödediğini söyledi. Hakan A., "2022 yılında bir iş değişikliği yaptım. Tuncay Sarıhan’dan borç istedim. 188 bin liralık altın borç aldım. 2024 Ağustos gibi benden borcu istedi. Eylül ve ekim aylarında 2 taksitte ödedim. Tuncay ev alacaktı, parasının yetmediğini, yardım etmemi istedi. 300 bin liralık çek verdim. Demir Demir’i tanıyorum, onu Tuncay vasıtasıyla tanıdım. Tuncay’a ödediğim paraları, Tuncay’a götürsün diye Demir Demir’e vermiştim. Tuncay’a toplam 17 bin Euro ödedim" dedi.

MUHİTTİN BÖCEK’E AİT EVİN TADİLATINI YAPAN TANIK DİNLENDİ

Muhittin Böcek’e ait evin tadilatını yapan tanık Timurhan Temüçin de duruşmada ifade verdi. 2024 yılı Kasım ayında Ali Altun’un yanına gittiğini belirten Temüçin, Ali Altun’un Liman’da bir dairesi olduğunu ve tadilat yaptırmak istediğini söylediğini aktardı. Temüçin, "2024 yılı Kasım ayında Ali Altun’un yanına gittim. Liman’da bir dairesi olduğunu ve tadilat yaptırmak istediğini söyledi. Ben de müsait olduğumu söyleyerek kabul ettim. Fiyat teklifini ilettim, ufak bir pazarlık yapıp anlaştık. 1 buçuk milyon TL bedelle anlaştık. Önden 1 milyon TL’sini istedik. 3 ay içinde bitirip teslim ettik. Eski bir daireydi, hızlı şekilde onarılması istendi. Ben tüm konuları Ali Altun’la görüştüm. Paranın çoğunu elden aldım, 200 bin TL’si bankadan geçti. Evin asıl sahibini sonradan öğrendik. Abim Serkan Temüçin bilmiyordu, ben söyledim" ifadelerini kullandı.

"BEN ALİ ALTUN İLE HİÇ KONUŞMADIM"

Tanık Timurhan Temüçin’in beyanının ardından söz alan Muhittin Böcek, evin tadilat sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Evin tadilatının yapılacağını Serkan Temüçin’e söylediğini, Ali Altun’un bu durumu bilmediğini ileri süren Böcek, tadilatla ilgili tüm konuları Serkan Temüçin’e söylediğini belirtti. Böcek, "O dönem Genel Sekreter Yardımcımız Serkan Temüçin, o dönem bir sitenin de şantiye şefiydi. Tadilat ile ilgili her şeyi ona söylerdim. Ben Ali Altun ile hiç konuşmadım. Ben Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıyım, tadilatlarla uğraşamam. Kendi şahsımla ilgili faturasını keser, her zaman öderim. Serkan biliyordu, Timurhan’a söylememiş mi?" dedi. Böcek’in sorusu üzerine Timurhan Temüçin, daire tadilatını Ali Altun’dan öğrendiğini ve Serkan Temüçin’in bilmediğini yineledi.

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞ

Tanık ifadelerinin ardından deliller değerlendirildi. Adalı Kuyumculuk, Finike Döviz ve Altınişleyen firmalarının, Zeynep Kerimoğlu ve Gökhan Böcek’in yaptığı işlemlerle ilgili MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yapmadığı ortaya çıktı. Muhittin Böcek’in sağlık raporlarında ise cezaevi şartlarında kalmasını engelleyecek bir durum bulunmadığı ifade edildi.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMI İSTENDİ

Duruşmada savcılık ara mütalaasını açıkladı. Savcılık, tutuklu sanık Fazlı Ateş’in tahliyesini, sanıklar Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcılık ayrıca adli kontrol şartıyla serbest olan sanıkların adli kontrollerinin devamını istedi.

SOSYAL MEDYA VE YAPAY ZEKA İDDİALARI

Duruşmada Zeynep Kerimoğlu’nun avukatı da beyanda bulundu. Kerimoğlu’nun sosyal medyada Böcek ailesi hakkında ortaya atılan iddia ve görüntülerle ilişkilendirildiğini belirten avukat, Kerimoğlu’nun bu iddialarla ilgisinin olmadığını savundu. Avukat, yapay zeka yoluyla farklı görseller üretilerek müvekkiline iftira atıldığını ve bu nedenle genç kadının intiharın eşiğine geldiğini belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.