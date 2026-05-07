Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

ASELSAN’dan hava taarruzunda dengeleri değiştiren hamle: FULMAR ve TOLUN vitrine çıktı

ASELSAN, SAHA EXPO 2026 kapsamında yeni radar sistemi FULMAR 500A ve TOLUN mühimmat ailesinin üç yeni varyasyonunu ilk kez tanıttı. AESA mimarili FULMAR radarı, çoklu hedef takibi ve yüksek çözünürlüklü haritalama yetenekleriyle İHA platformlarının stratejik gücünü artıracak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 15:05

, savunma sanayisinin devlerini bir araya getiren İstanbul'daki SAHA EXPO 2026'da gökyüzündeki hakimiyeti pekiştirecek sistemlerini görücüye çıkardı. FULMAR 500A radarı ile TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri olan TOLUN-L, TOLUN-F ve TOLUN EW, fuarda küresel aktörlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ASELSAN, SAHA EXPO 2026'da FULMAR 500A radarı ve TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri TOLUN-L, TOLUN-F ve TOLUN EW'yi tanıttı.
FULMAR 500A radarı, AKINCI ve AKSUNGUR İHA'lar başta olmak üzere insansız ve insanlı hava araçlarına entegre edilebilmektedir.
FULMAR 500A, su üstü, kara ve hava hedeflerini eş zamanlı olarak tespit ve takip edebilme, SAR görüntüleme ile harita oluşturabilme kabiliyetine sahiptir.
TOLUN-L, 50+ km menzile sahip, hassas angajman ve düşük yanaş hasar kabiliyeti sunan bir güdümlü mühimmattır.
TOLUN-F, hedef üzerindeki tahribat gücünü artırmak için programlanabilen ve yaklaşım sensörü ile harp başlığını belirli bir mesafeden patlatabilen bir mühimmattır.
TOLUN EW, elektronik harp kabiliyetine sahip, karıştırma, aldatma ve bastırma özellikleri ile hava savunma sistemlerine karşı etkinlik gücünü artıran bir mühimmattır.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

ASELSAN, Türkiye’den ve dünyadan savunma sanayinin büyük oyuncularını buluşturan İstanbul’daki SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında dikkat çeken sistemlerini tanıtmaya devam etti. Fuarda FULMAR 500A ile TOLUN ailesinden TOLUN-L, TOLUN-F ve TOLUN EW’nin lansmanı küresel oyuncuların ilgisini çekti. SAHA’da tanıtılan FULMAR 500A Radarı; AKINCI ve AKSUNGUR İHA platformları başta olmak üzere, insansız hava araçlarına ve insanlı karakol uçaklarına entegre edilebilecek şekilde geliştirildi. FULMAR, tek bir sistem ile çoklu görev icrasını mümkün kılan yapısıyla dikkat çekiyor.

FULMAR 500A RADARI ÖZELLİKLERİ

FULMAR; su üstünde İnsansız Deniz Aracı ve mayınların yanı sıra; su üstü, kara ve hava hedeflerini eş zamanlı olarak tespit ve takip edebilme kabiliyetiyle sahada bütünsel bir gözetleme yeteneği sunuyor. Sistem; hava-hava ve hava-yer görevlerinde yüksek menzillerde çoklu hedef tespit ve takibi sağlıyor. Hareketli kara hedeflerini anlık olarak belirleyebilen FULMAR, SAR görüntüleme ile yüksek çözünürlüklü yeryüzü haritaları oluşturabiliyor.

Bulut altı görüntüleme kabiliyetine sahip olan FULMAR, farklı görevleri tek platformda birleştirerek operasyonel yükü azaltıyor, etkinliği artırıyor. FULMAR, Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) mimarisi sayesinde; yüksek tarama hızı, çoklu hedef takibi ve düşük tepki süresi ile öne çıkıyor. Bu teknoloji, sahada anlık veri akışı sağlayarak karar vericilere zamanında ve güvenilir bilgi sunuyor. Sistemin hava platformlarına kazandıracağı yüksek durumsal farkındalık ile sahada önemli bir güç çarpanı olması hedefleniyor.

TOLUN AİLESİ GENİŞLİYOR: HASSAS VURUŞ VE ELEKTRONİK HARP

TOLUN-L, Çoklu Taşıma Salanı (SADAK 4T) aracılığı ile taşınabilen tümleşik ANS-KKS ve Lazer Arayıcı Başlık Güdümlü 250 lb. Sınıfı, parçacık etkili harp başlığına sahip tam atım bir mühimmat olarak dikkat çekiyor. İnsansız Hava Araçlarında Kullanımda açılır kanat yapısı ile 50+ km menzile sahip olan TOLUN-L, lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli veya sabit sabit hedeflere hassas angajman ve düşük yanaş hasar kabiliyeti sağlamaktadır.

TOLUN-L çalışma prensibi olarak hava araçlarından ayrıldıktan sonra ilk KKS çözümü sağlanıncaya kadar ANS güdümlü olarak uçuşuna devam edebiliyor. TOLUN-L, hedeften yansıyan lazer enerjisini tespit ettikten sonra ise lazer arayıcı başlığı döngüye alarak hedefe angajmanını tamamlayabiliyor. Her türlü hava şartında kullanılabilen TOLUN-L, yol noktası takibi yapabiliyor. Seçilebilir vuruş açısına sahip olan TOLUN-L, sorti sayısın düşürerek, operasyon maliyetlerini azaltabiliyor.

TOLUN-F, gelişmiş özelliklere ek olarak hedef üzerindeki tahribat gücünü en üst düzeye çıkarabilmek için, kokpitten programlanabiliyor. TOLUN-F zaman ayarlı elektronik tapasını ve mühimmat hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafeden harp başlığını patlatmaya olanak sağlayan yaklaşım sensörünü içeriyor. TOLUN-F, sahip olduğu parçacık tesirli harp başlığı, hedef üzerinde belirli bir mesafede patlayarak çeşitli hedef tiplerine karşı maksimum hasarı sağlıyor.

TOLUN EW, elektronik harp kabiliyetine sahip uzun menzilli tam atım bir mühimmat olarak milli imkanlarla geliştirildi. TOLUN EW, hedef üzerinde belirli bir süre havada kalarak elektromanyetik spektrumda etki oluşturmak ve gerektiğinde hedefe angaje olmak üzere tasarlandı. Sistem; karıştırma, aldatma, bastırma özellikleri ile hava savunma sistemlerine karşı etkinlik gücünü artırıyor.

