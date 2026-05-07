Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sümeyye'nin rüyasını Vali Cahit Çelik gerçekleştirildi

Bingöl'de yaşayan 10 yaşındaki bedensel engelli Sümeyye Kalan, rüyasında kendisine akülü sandalye hediye edildiğini gördü. Vali Cahit Çelik’in devreye girmesiyle küçük kızın rüyası bir gün sonra gerçeğe dönüştü.

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 22:54

’de ayrık omurga hastası ve yüzde 90 fiziksel engelli 10 yaşındaki Sümeyye Kalan, rüyasında Vali Cahit Çelik’in kendisine akülü sandalye hediye ettiğini gördü. Bu içten isteğe kayıtsız kalmayan Vali Çelik’in talimatları doğrultusunda dernek aracılığıyla temin edilen akülü sandalye, bir hayırsever katkılarıyla Sümeyye’ye ulaştırıldı. Vali Çelik ve eşi Nermin Çelik’in Kalan ailesine sürpriz ziyaretinde yaşanan duygu yüklü kareler, yüreklere dokundu, unutulmaz anlar yaşattı.

Bingöl'de ayrık omurga hastası ve yüzde 90 fiziksel engelli 10 yaşındaki Sümeyye Kalan'ın rüyasında gördüğü akülü sandalye isteği, Vali Cahit Çelik'in talimatlarıyla bir hayırseverin katkısıyla gerçekleştirildi.
Bingöl'de ayrık omurga hastası ve yüzde 90 fiziksel engelli 10 yaşındaki Sümeyye Kalan, rüyasında Vali Cahit Çelik'in kendisine akülü sandalye hediye ettiğini gördü.
Vali Cahit Çelik'in talimatları doğrultusunda dernek aracılığıyla temin edilen akülü sandalye, bir hayırseverin katkılarıyla Sümeyye'ye ulaştırıldı.
Vali Çelik ve eşi Nermin Çelik, Kalan ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Vali Çelik, Sümeyye'nin ve ailesinin yüzündeki sevinci bir ömür unutamayacaklarını dile getirdi ve küçük kıza hayırlı şifalar diledi.
Sümeyye'nin ve ailesinin yüzündeki sevinci bir ömür unutamayacaklarını dile getiren Vali Çelik, küçük kıza hayırlı şifalar diledi.

